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Sistema de votación

El antecedente de la boleta única de papel en San Juan tuvo su origen en Rawson

En 2011, el entonces oficialismo de Rawson, encabezado por Gustavo Rojas (quien había asumido en reemplazo de Mauricio Ibarra) aprobó la ordenanza N°5866 que establecía la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) como sistema de votación. La medida dejó un antecedente a nivel provincial y nacional, en medio del actual debate sobre qué sistema electoral utilizará San Juan en 2027.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Quince años antes de que el sistema electoral vuelva a ponerse en discusión en San Juan, el departamento Rawson ya había dejado un antecedente sobre la Boleta Única de Papel. En 2011, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza N.º 5866 que proponía reemplazar las tradicionales boletas partidarias por una papeleta única. La iniciativa había sido impulsada por el entonces intendente Mauricio Ibarra, aunque la norma terminó sancionándose cuando el municipio ya estaba a cargo de Gustavo Rojas, tras la salida de Ibarra para asumir como diputado nacional por el Peronismo Federal luego de su ruptura política con el entonces gobernador José Luis Gioja. Hoy, más de una década después, la boleta única vuelve a la agenda provincial en medio de la reforma electoral impulsada por el gobernador Marcelo Orrego.

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En 2011, el Concejo Deliberante rawsino sancionó la ordenanza N.º 5866, que establecía la adopción de la boleta única como sistema de votación para las elecciones municipales. La iniciativa había sido impulsada por el entonces intendente Mauricio Ibarra, quien promovía ese cambio en el sistema electoral.

Sin embargo, cuando la norma fue aprobada, el jefe comunal ya no estaba al frente del municipio. Ibarra había dejado la intendencia ese mismo año tras ser electo diputado nacional por el espacio Peronismo Federal, luego de romper su relación política con el entonces gobernador José Luis Gioja. En su reemplazo había asumido Gustavo Rojas, bajo cuya gestión se sancionó la ordenanza.

De esa manera, Rawson dejó asentado un antecedente institucional en torno a la boleta única, en momentos en que el debate sobre los sistemas de votación comenzaba a instalarse en distintos puntos del país. A pesar de la sanción de la norma, el sistema no llegó a aplicarse en elecciones municipales posteriores.

Quince años después, el tema vuelve a instalarse en la agenda política de la provincia. El gobernador envió a la Cámara de Diputados, a principios de marzo, un proyecto de ley que impulsa una reforma electoral y propone derogar el Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad).

El texto remitido por el Ejecutivo no define qué sistema de votación se utilizará en el futuro. No obstante, desde el Gobierno provincial señalaron en distintas oportunidades que la Boleta Única de Papel forma parte de la idea de reforma electoral que impulsa la gestión.

Aunque la iniciativa enviada a la Legislatura no incorpora ese mecanismo, desde el oficialismo dejaron abierta la posibilidad de que la BUP sea incorporada durante el tratamiento del proyecto en las comisiones legislativas, donde comenzará a discutirse el nuevo esquema electoral que regirá en la provincia.

El 2025, el año de estreno de la BUP en San Juan

Aunque el Concejo Deliberante de Rawson aprobó en 2011 una ordenanza para implementar la Boleta Única de Papel, el sistema nunca llegó a aplicarse en el departamento. Recién 14 años más tarde, en las elecciones nacionales de 2025, la modalidad se utilizó por primera vez. En San Juan, su implementación fue consecuencia de la Ley 27.781, que modificó el Código Electoral Nacional e incorporó la Boleta Única de Papel en todo el país. En la provincia, la boleta reunía a los nueve candidatos en una misma hoja, lo que simplificó el proceso de votación y eliminó la necesidad de manipular múltiples boletas partidarias. En términos generales, el nuevo sistema tuvo una buena aceptación entre los votantes.

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