Orgullo nacional

Por primera vez, un médico argentino dirigirá la Federación Mundial de Terapia Intensiva: quién es

El jefe de la División de Cuidados Intensivos del Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires, va a liderar el organismo global.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Por primera vez, un médico argentino fue elegido para encabezar la Federación Mundial de Terapia Intensiva y Cuidados Críticos (Wficc, por sus siglas en inglés), uno de los organismos más influyentes en la gestión y desarrollo de la medicina intensiva a nivel global.

Néstor Raimondi es jefe de la División de Cuidados Intensivos del Hospital Juan A. Fernández de la Ciudad de Buenos Aires, donde completó su especialización hace más de 30 años.

image

A lo largo de su larga trayectoria fue presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) y de la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva (FEPIMCTI).

Raimondi obtuvo el nombramiento durante el 17° Congreso Mundial de Cuidados Intensivos y Críticos, realizado el mes pasado en Vancouver, Canadá.

En septiembre de este año, Raimondi fue elegido presidente electo de 2025 a 2027 y asumirá la presidencia en el 18° Congreso Mundial que se celebrará en India.

Las nuevas autoridades de la Federación Mundial de Terapia Intensiva

El nuevo consejo de la WFICC celebró su primera reunión durante el Congreso Mundial en Vancouver y eligió a los funcionarios que estarán al frente de la organización de 2025 a 2027.

Javier Pérez Fernández (director de Servicios de Cuidados Intensivos del Baptist Hospital de Miami) se convirtió en presidente y Raimondi en presidente electo, Hussain Al Rahma secretario general (Emiratos Árabes Unidos) y Fathima Paruk tesorera (Sudáfrica).

Según lo detalla la Wficc en su sitio institucional, Néstor Raimondi realizó su especialización hace más de tres décadas en el Hospital Fernández, donde hoy dirige el área de cuidados intensivos. Ha ocupado diversas posiciones de liderazgo dentro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), incluyendo la presidencia entre 2013 y 2015. Además, lideró la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva (FEPIMCTI) entre 2011 y 2016, consolidando un perfil regional e internacional que ahora se refleja en su nombramiento global.

La Wficc reúne asociaciones profesionales de la especialidad provenientes de más de 100 países, así como disciplinas afines como la nutrición clínica y la enfermería crítica. La federación cumple un rol central en la capacitación de equipos, certificación profesional y asesoría sobre tecnología clínica avanzada.

Con respaldo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la federación brinda asesoría directa a gobiernos en organización de servicios, infraestructura hospitalaria y fortalecimiento de recursos humanos. Esto involucra no solo a médicos y enfermeros, sino a todo el personal operativo que interviene en las unidades de cuidados críticos.

La participación de la federación en organismos internacionales posibilita la elaboración e implementación de políticas orientadas a la mejora continua en la prevención, detección y manejo de emergencias hospitalarias, así como la elaboración de programas académicos y guías para la optimización de la atención intensiva.

Durante su gestión, Raimondi tendrá el desafío de fortalecer la formación profesional y consolidar la cooperación internacional, ampliando el impacto regional y posicionando a la Argentina y América Latina en el centro de la discusión global sobre salud y cuidados críticos.

