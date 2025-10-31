viernes 31 de octubre 2025

Tragedia

Violento choque en una ruta nacional dejó 4 muertos

El accidente se dio entre dos camionetas, una de las cuales estalló y se incendió.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Cuatro personas fallecieron tras un choque frontal en la ruta nacional 12 de corrientes, este 31 de octubre, cerca de las 8.10 de la mañana y, aunque actualmente, el tránsito fue liberado, uno de los vehículos involucrados llegó a explotar en llamas al costado del asfalto, tras el impacto.

El siniestro fue causado por dos camionetas que circulaban sobre la ruta nacional 12, a la altura del kilómetro 1304, a mitad de camino entre la localidad correntina de Ituzaingó y la capital de Misiones, Posadas.

Los protagonistas del fatal desenlace fueron una familia oriunda de Encarnación, Paraguay, y dos involucrados, de Posadas. Según los testimonios de quienes presenciaron el accidente, uno de los involucrados intentó pasar a un camión, sin advertir que se acercaba un auto de frente.

En el lugar no hay rastros de que se intentara detener la marcha y la magnitud del impacto llevó a que la camioneta Ford Ranger termine por explotar en llamas a varios metros del asfalto por lo que fallecieron los dos ocupantes, se trata de Dante Adrián Guerrero y Lucas Sarchetti, ambos mayores de edad.

Mientras que en la Toyota Hilux viajaban tres familiares, los fallecidos Amel Raúl Ale López, de 32 años y María Hebe López Beristayn, de 59, junto al joven Emmanuel José Ale López, de 27 que salió a pie del vehículo y debió ser derivado a un centro de salud con lesiones leves.

