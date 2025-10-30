jueves 30 de octubre 2025

Grave

Denunciaron al Doctor Chinaski por abuso sexual y abuso de poder

Chinaski, quien en los últimos tiempos ganó popularidad en las redes como influencer en su campo, la psicología, fue denunciado en la Universidad de Entre Ríos, donde trabaja.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este jueves tomaron estado público las controvertidas declaraciones del psicólogo de los famosos Javier Pérez, conocido en las redes sociales como Doctor Chinaski, en el stream La barbería de Choy con las que inmediatamente el público puso en duda su ética profesional.

“Siempre que viene una chica que se autopercibe linda al consultorio, más temprano que tarde te propone pasar a otra cosa en lugar del análisis. Te quieren garchar”, deslizó como si nada durante la charla.

A raíz de estos comentarios y la enorme cantidad de testimonios que comenzaron a surgir en las redes sociales por parte de mujeres denunciando el comportamiento de este hombre, según informó la Red Federal de psicólogas y psicoanalistas, el caso llegó rápidamente a los medios.

“Esta ola de testimonios y denuncias empezó con un psi ‘influencer’ y sus aberrantes declaraciones, celebradas por quienes lo convocan a sus programas”, denunció la Red a través de sus plataformas digitales por lo que la escandalosa situación escaló rápidamente dado que Chinaski es asiduo participante en diferentes medios como profesional de consulta.

Así, según revelaron en Lape Club Social Informativo primero y luego en Intrusos, ambos en América TV, esta persona está siendo investigada por la Justicia de Entre Ríos luego de una serie de denuncias sobre presuntos delitos sexuales y abuso de poder en el ámbito universitario.

La decisión judicial de dar curso a este expediente surgió después de la divulgación de teóricos hechos de violencia de género y situaciones indebidas ocurridas en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

De acuerdo a la información que surge del ámbito judicial, el caso se inició de oficio para determinar si efectivamente existieron delitos de índole sexual o de abuso de poder dentro de la casa de estudios, en paralelo a la investigación interna que estaría llevando adelante la facultad, que emitió un comunicado dando a conocer la actual situación.

Quién es el Doctor Chinaski

Javier Pérez, más conocido como el Doctor Chinaski, es un psicólogo y psicoanalista oriundo de Rosario que se ha convertido en una de las figuras más populares del ámbito de la divulgación del psicoanálisis en redes sociales. Con un estilo descontracturado y un lenguaje accesible, logró llevar conceptos complejos de la teoría freudiana al público general, ganando más de 300 mil seguidores en Instagram y consolidando una comunidad que lo sigue tanto en plataformas digitales como en sus charlas presenciales.

Docente, clínico y comunicador, Pérez combina su trabajo en el consultorio con una intensa agenda pública. Es el creador de podcasts como “El consultorio del Dr. Chinaski” y “Bardo en el Aire”, ambos disponibles en Spotify, donde mezcla reflexiones sobre la vida cotidiana, la política y la cultura desde una mirada psicoanalítica. Además, se presenta en escenarios de todo el país con espectáculos que integran análisis, humor y música, una propuesta que le permitió acercar el psicoanálisis a nuevas generaciones y públicos no especializados.

Su apodo, “Chinaski”, surge de la influencia del escritor Charles Bukowski y de su propio recorrido laboral antes de dedicarse por completo a la psicología. En diversas entrevistas, Pérez ha señalado que su acercamiento al psicoanálisis estuvo motivado en parte por la influencia de su tío, también vinculado a la disciplina.

Sin embargo, en medio de su creciente notoriedad, el nombre del Doctor Chinaski se ha visto recientemente involucrado en una investigación judicial por presuntos delitos relacionados con abuso de poder y conducta indebida. Si bien la causa aún se encuentra en etapa de investigación, el hecho generó un fuerte impacto en su imagen pública y despertó debate entre sus seguidores y el ámbito profesional.

