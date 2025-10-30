Un reconocido banco contrata empleados para el área de servicios al cliente: requisitos y cómo postularse

Un reconocido banco que opera en Argentina anunció sus ofertas de empleo activas para distintas sucursales, buscando incorporar personal al área de servicios al cliente. Los puestos tienen requisitos obligatorios y deseables , y para postularse hay que seguir un sencillo paso a paso.

La firma es una de las entidades financieras privadas líderes en ahorro y volumen de crédito, con 308 sucursales en todo el territorio nacional , más de cinco millones de clientes y casi ocho mil empleados, según indica en su página web. ¿De qué se trata la oferta laboral disponible?

Santander, un banco comercial global y uno de los grupos financieros más importantes del mundo, con origen en España, busca empleados. Su foco principal es la banca comercial minorista, que abarca servicios para particulares, PyMEs y grandes corporaciones.

La empresa informó, a través de su portal laboral y de la plataforma de empleo LinkedIn, que busca incorporar empleados en sucursales de Buenos Aires, Entre Ríos, Río Negro, Chubut y otras provincias.

Todas las vacantes del banco disponibles: roles, tareas y requisitos

La oferta laboral está dirigida al puesto de representante de servicios a clientes (comercial) en distintas provincias. Según la empresa: “El propósito del rol es acompañar la gestión comercial de la Sucursal, brindando asesoramiento a los clientes y contribuyendo activamente al logro de los objetivos comerciales y de satisfacción del cliente”.

Los puestos disponibles se encuentran en Bariloche (Río Negro), Mar de Ajó y Miramar (Provincia de Buenos Aires), Neuquén Capital, Puerto Madryn (Chubut) y Villaguay (Entre Ríos). Todos los cargos son a tiempo completo, bajo contrato temporal a plazo fijo por 3 meses.

Principales tareas:

Acompañar la gestión de la sucursal en cuanto a cumplimiento de objetivos y NPS.

Brindar asesoramiento a los clientes.

Cumplir y colaborar con los objetivos comerciales individuales y de la sucursal.

Respecto de los requisitos, la empresa presentó un listado que distingue entre los obligatorios y los deseables, siendo estos últimos los que aumentan las posibilidades de ser seleccionados si se cumplen.

Experiencia profesional:

Experiencia mínima de 1 año en roles comerciales, de venta, asesor/a comercial o similares (obligatorio).

Experiencia mínima de 1 año en venta de productos intangibles (deseable).

Educación:

Estudios terciarios / universitarios completos o avanzados en curso en carreras como Administración, Contabilidad, Finanzas, Marketing, Comercialización o afines (obligatorio).

Idiomas:

Nivel mínimo de Inglés requerido Básico (Elementary o A-1) (deseable).

Habilidades técnicas (Hard skills):

Manejo intermedio de herramientas Office, especialmente Excel (deseable).

Experiencia en el manejo de herramientas y Bases de Datos de clientes: CRM, Salesforce, etc. (deseable).

Habilidades interpersonales (Soft skills):

Proactividad y autonomía (obligatorio).

Orientación a resultados desde tu capacidad de resolución y gestión (obligatorio).

Empatía y cercanía con los clientes (obligatorio).

Habilidades de relacionamiento y trabajo en equipo (obligatorio).

Flexibilidad para adaptarte a los distintos entornos y escenarios que plantea el negocio (obligatorio).

Cómo postularse a los empleos

Santander ofrece dos vías para aplicar a los puestos disponibles: a través de su sitio web oficial de empleos o mediante LinkedIn.

Opción 1: Desde la web oficial de Santander

Ingresar al sitio oficial de empleos de Santander, donde están todas las vacantes disponibles, y la parte de “Ubicación” elegir Argentina .

. Elegir el puesto según la provincia.

Hacer clic en la opción “Solicitar” junto a la descripción del trabajo. Se abrirá una ventana con las opciones: “Rellenar automáticamente con currículo”, “Solicitar manualmente” o “Utilizar mi última solicitud”, y se deberá elegir la que corresponda.

junto a la descripción del trabajo. Se abrirá una ventana con las opciones: “Rellenar automáticamente con currículo”, “Solicitar manualmente” o “Utilizar mi última solicitud”, y se deberá elegir la que corresponda. Si es la primera vez que postula a un puesto, deberá crear una cuenta con correo electrónico y contraseña .

. Cargar el currículum vitae, completar los datos personales y laborales, y seguir las instrucciones del asistente hasta finalizar la postulación.

Opción 2: Desde LinkedIn

Acceder al perfil oficial de Santander en LinkedIn y buscar las vacantes disponibles.

Filtrar las ofertas por ubicación, área de interés o tipo de puesto.

Preparar la documentación requerida: currículum actualizado, títulos o certificados y referencias laborales.

Completar el formulario de postulación correspondiente a cada oferta, verificando que todos los datos sean correctos antes de enviarlo.

Hacer seguimiento de la postulación, revisando el correo electrónico y los canales oficiales de Santander ante posibles convocatorias o entrevistas.

