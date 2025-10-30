jueves 30 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pulgar abajo

El Gobierno nacional confirmó que no aplicará la Ley de Financiamiento Universitario

Fueron el secretario de Educación y el subsecretario de Políticas Universitarias quienes señalaron que los fondos para el próximo año tendrán un aumento del 7%.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Gobierno nacional confirmó que no aplicará la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, vetada por el presidente Javier Milei y rechazado luego nuevamente por los legisladores nacionales. Durante la presentación del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, defendieron la decisión y aseguraron que las universidades "tendrán un aumento real del 7% en su presupuesto", sin recortes ni despidos.

Lee además
las universidades publicas acudiran a la justicia para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario
Acción

Las universidades públicas acudirán a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario
el gobierno nacional promulgo las leyes de emergencia pediatrica y financiamiento universitario, pero se posterga la aplicacion
Boletín oficial

El Gobierno nacional promulgó las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero se posterga la aplicación

"No cerró ninguna universidad, no hay éxodo docente ni ajuste con despidos", insistió Álvarez ante la Comisión de Presupuesto, al rechazar lo que calificó como una "campaña del miedo" impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional. El funcionario sostuvo que el sistema cuenta actualmente con 198 mil docentes, "dos mil más que al inicio de la gestión".

Torrendell, por su parte, argumentó que "aumentar el gasto estatal no garantiza una mejora educativa" y planteó que el objetivo del Ejecutivo es "invertir mejor, no gastar más". Según explicó, el Presupuesto 2026 prevé un incremento nominal del 17,6% en educación, que implica una mejora real de alrededor del 7% con una inflación proyectada del 10,1%. Parte de esos fondos se destinarán al plan nacional de alfabetización y a la formación docente.

Sin embargo, la presentación desató críticas de la oposición. El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) consideró que la decisión del Ejecutivo constituye un "flagrante incumplimiento" de una ley vigente. "Si vino a traer buenas noticias, suelte la plata. No hay excusas cuando sí hubo fondos para otros programas", retrucó. En la misma línea, Leandro Santoro (UxP) recordó que el impacto fiscal de la ley es de apenas 0,2% del PBI, mientras que la rebaja del impuesto a los Bienes Personales implicó "una pérdida del 0,4%".

Álvarez replicó que el Gobierno no puede "incurrir en un acto de ilegalidad al financiar una norma que no especifica de dónde salen los recursos". Con ironía, afirmó: "Por más que el Parlamento derogue la Ley de Gravedad, la gravedad sigue existiendo".

La discusión sobre el financiamiento universitario se retomará la próxima semana, cuando la Comisión de Presupuesto deba emitir dictamen. El oficialismo busca postergar el debate hasta después del recambio legislativo, cuando La Libertad Avanza y sus aliados alcancen mayor representación.

Fuente: BaeNegocios

Temas
Seguí leyendo

Un reconocido banco contrata empleados para el área de servicios al cliente: requisitos y cómo postularse

Pelea mortal: discutía con su amigo, lo mató a tiros y le robó la bicicleta

Encontraron restos humanos en Entre Ríos y presumen que se trata del remisero asesinado por Pablo Laurta

Noviembre, el mes ideal para sembrar estas 3 plantas y llenar tu patio de verano de frutas en 2026

Hallazgo científico argentino: Cuál es el roedor que se comunica a nivel ultrasónico

Tené cuidado: la nueva estafa virtual que usa falsas multas por no ir a votar

Insólito: una abogada deberá pagarle a su clienta una suma millonaria por "mala praxis"

Ciudadanía italiana: el fallo judicial que facilita el proceso a miles de argentinos, de qué se trata

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Oferta de empleo

Un reconocido banco contrata empleados para el área de servicios al cliente: requisitos y cómo postularse

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Este es Lucas Mazzaforte, el interno quemado.
Reo herido

Un preso se prendió fuego dentro del Penal de Chimbas

Golpearon a una trabajadora sexual porque quedaron insatisfechos con el servicio: terminaron detenidos en el centro sanjuanino
Capital

Golpearon a una trabajadora sexual porque quedaron insatisfechos con el servicio: terminaron detenidos en el centro sanjuanino

Imagen ilustrativa
Sanjuanino estafado

Invirtió $4.500.000 en una plataforma digital, le hicieron creer que ganó 23.000 dólares y terminó sin un peso

Suma una nueva denuncia la obstetra del Rawson acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia
Impactante

Suma una nueva denuncia la obstetra del Rawson acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia

Calor, vientos Zonda y Sur ¿y lluvia?: el combo de inclemencias que pronosticaron para San Juan durante las próximas horas
Datos del tiempo

Calor, vientos Zonda y Sur ¿y lluvia?: el combo de inclemencias que pronosticaron para San Juan durante las próximas horas

Te Puede Interesar

Romagnoli, en modo clásico: Hay que jugar con el cuchillo entre los dientes, no en puntita de pie video
Batalla en el Gambarte

Romagnoli, en modo clásico: "Hay que jugar con el cuchillo entre los dientes, no en puntita de pie"

Por Carla Acosta
Imagen de archivo.
En Casa Rosada

A minutos de la reunión, Orrego y 19 gobernadores volverán al diálogo con Milei y todo su Gabinete

Un ingeniero en el tatami: la historia sanjuanina que inspira dentro y fuera del judo video
ALMATEUR

Un ingeniero en el tatami: la historia sanjuanina que inspira dentro y fuera del judo

Tras un operativo en Ruta 40, dos hombres fueron aprehendidos por adulterar un auto: las imágenes
Sarmiento

Tras un operativo en Ruta 40, dos hombres fueron aprehendidos por adulterar un auto: las imágenes

El vino sanjuanino atraviesa un año de contrastes: cae el consumo, y surgen señales inesperadas dentro del mercado.
Cifras oficiales

¿Qué está pasando con el vino sanjuanino?: las ventas y una señal en lo que va del año que pocos esperaban