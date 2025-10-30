Viernes ventoso y soleado en San Juan

El finde en San Juan será cálido aunque el sábado se espera la presencia de viento Sur en la tarde.

San Juan se prepara para un viernes con mucho sol, temperaturas agradables y la presencia de viento zonda en distintos sectores de la provincia. La jornada comenzará fresca, con una mínima de 10 °C en las primeras horas de la mañana, ideal para quienes salen temprano con abrigo liviano.

Con el paso de las horas, el calor irá ganando protagonismo: se espera que la temperatura trepe hasta los 29 °C durante la tarde, en un contexto de cielo completamente despejado y aire seco. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por viento zonda, que podría sentirse con mayor fuerza entre el mediodía y la siesta, con ráfagas moderadas a fuertes provenientes del oeste.

Aunque el fenómeno no se espera en toda la provincia, se recomienda a la población evitar actividades al aire libre durante las horas más ventosas y mantenerse hidratados, ya que el zonda suele generar un aumento notable de la temperatura y una baja en la humedad.

Hacia la noche, el viento irá cediendo y el ambiente volverá a sentirse más fresco. Así, el viernes sanjuanino cerrará una jornada típica de primavera: con sol pleno, calor moderado y el zonda recordando que en esta época del año puede aparecer en cualquier momento.