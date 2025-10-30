Viernes ventoso y soleado en San Juan

San Juan se prepara para un viernes con mucho sol, temperaturas agradables y la presencia de viento zonda en distintos sectores de la provincia. La jornada comenzará fresca, con una mínima de 10 °C en las primeras horas de la mañana, ideal para quienes salen temprano con abrigo liviano.
Con el paso de las horas, el calor irá ganando protagonismo: se espera que la temperatura trepe hasta los 29 °C durante la tarde, en un contexto de cielo completamente despejado y aire seco. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por viento zonda, que podría sentirse con mayor fuerza entre el mediodía y la siesta, con ráfagas moderadas a fuertes provenientes del oeste.
Aunque el fenómeno no se espera en toda la provincia, se recomienda a la población evitar actividades al aire libre durante las horas más ventosas y mantenerse hidratados, ya que el zonda suele generar un aumento notable de la temperatura y una baja en la humedad.
Hacia la noche, el viento irá cediendo y el ambiente volverá a sentirse más fresco. Así, el viernes sanjuanino cerrará una jornada típica de primavera: con sol pleno, calor moderado y el zonda recordando que en esta época del año puede aparecer en cualquier momento.