viernes 31 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Clima

Viernes ventoso y soleado en San Juan

Para este 30 de octubre en San Juan se avecina una jornada de cielo despejado con notable ascenso térmico y ráfagas de viento del oeste que podrían complicar el mediodía: el sol invita a salir, pero la advertencia por viento pide atender algunos cuidados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El finde en San Juan será cálido aunque el sábado se espera la presencia de viento Sur en la tarde.

El finde en San Juan será cálido aunque el sábado se espera la presencia de viento Sur en la tarde.

San Juan se prepara para un viernes con mucho sol, temperaturas agradables y la presencia de viento zonda en distintos sectores de la provincia. La jornada comenzará fresca, con una mínima de 10 °C en las primeras horas de la mañana, ideal para quienes salen temprano con abrigo liviano.

Lee además
calor, vientos zonda y sur ¿y lluvia?: el combo de inclemencias que pronosticaron para san juan durante las proximas horas
Datos del tiempo

Calor, vientos Zonda y Sur ¿y lluvia?: el combo de inclemencias que pronosticaron para San Juan durante las próximas horas
ANSES sigue prestando distintas asistencias a millones de argentinos.
Ayuda al bolsillo

ANSES dará un refuerzo a los beneficiarios de la AUH en noviembre: cómo acceder

Con el paso de las horas, el calor irá ganando protagonismo: se espera que la temperatura trepe hasta los 29 °C durante la tarde, en un contexto de cielo completamente despejado y aire seco. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por viento zonda, que podría sentirse con mayor fuerza entre el mediodía y la siesta, con ráfagas moderadas a fuertes provenientes del oeste.

Aunque el fenómeno no se espera en toda la provincia, se recomienda a la población evitar actividades al aire libre durante las horas más ventosas y mantenerse hidratados, ya que el zonda suele generar un aumento notable de la temperatura y una baja en la humedad.

Hacia la noche, el viento irá cediendo y el ambiente volverá a sentirse más fresco. Así, el viernes sanjuanino cerrará una jornada típica de primavera: con sol pleno, calor moderado y el zonda recordando que en esta época del año puede aparecer en cualquier momento.

Seguí leyendo

Jueves soleado y ambiente cálido en San Juan

La frase de Fabián Martín sobre si asumirá o no como diputado nacional

ANSES: bono especial de $ 417.000 en noviembre para un grupo de beneficiarios, a quién le corresponde

Miércoles con sol y buen clima en San Juan

Arranca el escrutinio definitivo en San Juan, con Caucete como protagonista

¿Corrupción en un centro de salud pública sanjuanino?: un hombre dice que cobra por dar turnos "rápidos" en La Rotonda

ANSES actualiza los montos de AUH para noviembre y confirma pagos extra

Un sismo con epicentro en La Rioja se sintió en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
calor, vientos zonda y sur ¿y lluvia?: el combo de inclemencias que pronosticaron para san juan durante las proximas horas
Datos del tiempo

Calor, vientos Zonda y Sur ¿y lluvia?: el combo de inclemencias que pronosticaron para San Juan durante las próximas horas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Golpearon a una trabajadora sexual porque quedaron insatisfechos con el servicio: terminaron detenidos en el centro sanjuanino
Capital

Golpearon a una trabajadora sexual porque quedaron insatisfechos con el servicio: terminaron detenidos en el centro sanjuanino

Calor, vientos Zonda y Sur ¿y lluvia?: el combo de inclemencias que pronosticaron para San Juan durante las próximas horas
Datos del tiempo

Calor, vientos Zonda y Sur ¿y lluvia?: el combo de inclemencias que pronosticaron para San Juan durante las próximas horas

El ecografista sanjuanino que se viralizó en todo el país por su reacción al descubrir un embarazo múltiple
Video

El ecografista sanjuanino que se viralizó en todo el país por su reacción al descubrir un embarazo múltiple

El Señor de la Noche: murió un conocido empresario bolichero
Tristeza

El "Señor de la Noche": murió un conocido empresario bolichero

Suma una nueva denuncia la obstetra del Rawson acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia
Impactante

Suma una nueva denuncia la obstetra del Rawson acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia

Te Puede Interesar

El partido que se juega en Diputados por la elección del Fiscal General: qué busca cada sector y un dato sindical revelador
Movida

El partido que se juega en Diputados por la elección del Fiscal General: qué busca cada sector y un dato "sindical" revelador

Por Ana Paula Gremoliche
Elecciones en el Foro: ante el titubeo del resto, Marcelo Álvarez sale al frente con todas las promesas de campaña
Defensa Profesional

Elecciones en el Foro: ante el titubeo del resto, Marcelo Álvarez sale al frente con todas las promesas de campaña

El finde en San Juan será cálido aunque el sábado se espera la presencia de viento Sur en la tarde.
Clima

Viernes ventoso y soleado en San Juan

Buscan al Asaltante de la escopeta por dos atracos en menos de 1 hora en Chimbas y Rivadavia
Robos a mano armada

Buscan al "Asaltante de la escopeta" por dos atracos en menos de 1 hora en Chimbas y Rivadavia

El proyecto de cobre Altar, ubicado en las montañas de Calingasta; ya muestra sus números para convertirse en una mina.
Otro gigante del cobre sanjuanino

Altar, en Calingasta; demandará U$S 1.590 millones para producir cobre en su mina por medio siglo