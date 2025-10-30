Pelea mortal: discutía con su amigo, lo mató a tiros y le robó la bicicleta

La localidad de Villa Tesei, en el partido bonaerense de Hurlingham, fue escenario de este miércoles de una escena escalofriante. En horas del mediodía, tres amigos se encontraron en la calle y, por causas que aún se encuentran bajo investigación, dos de ellos empezaron a discutir. En ese contexto, S.L.D., de 18 años, extrajo un arma y disparó contra Diego Eduardo Consencao (32) , quien resultó herido de arma de fuego y murió a las pocas horas.

Información útil Noviembre, el mes ideal para sembrar estas 3 plantas y llenar tu patio de verano de frutas en 2026

Investigación Encontraron restos humanos en Entre Ríos y presumen que se trata del remisero asesinado por Pablo Laurta

En las últimas horas, personal de la Policía Bonaerense logró capturar al cómplice del tirador, de 17 años, y continúa trabajando para dar con el autor material del hecho.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que la discusión entre S. L. D., E.I.D. -el único detenido hasta el momento- y Consencao se desató en inmediaciones del cruce de las calles Eduardo Bradley e Inés de Pons, justo en el límite entre Villa Tesei y El Palomar.

Tal cual indica el video que encabeza esta nota, el reloj marcaba las 13.15 cuando los tres involucrados en el hecho fueron captados por una cámara municipal instalada en la cuadra.

S.L.D., quien vestía una gorra de color negro, campera blanca y negra, pantalones beige y zapatillas blancas, y Consencao -vestido con una gorra marrón, remera negra, pantalón azul y amarillo y zapatillas grises- se trasladaban a bordo de dos bicicletas, mientras que E.I.M., el cómplice del tirador caminaba a la par de ellos.

De repente, los tres se detuvieron en plena vía pública, S.L.D. descendió de su rodado y le pidió a su secuaz que se la sostuviera.

Al cabo de apenas 10 segundos de discusión, S.L.D. sacó un arma de un pequeño bolso que portaba consigo y comenzó a disparar contra Consencao, que saltó de su bicicleta y huyó corriendo para tratar de eludir los balazos.

A pesar de que se dio a la fuga, la víctima sufrió dos impactos de bala, uno en el tórax y otro en la pelvis, y debió ser trasladado al hospital local, donde recibió la asistencia médica de urgencia, pero falleció a raíz de las graves heridas.

Al recibir un llamado al 911, personal policial se dirigió al lugar del hecho, entrevistó a vecinos de la zona y pudieron corroborar que tanto la víctima como los agresores son residentes del mismo barrio. Por su parte, personal de Policía Científica secuestró en la escena del crimen tres vainas servidas calibre .40 y un proyectil del mismo calibre.

A partir de tareas de investigación y rastrillaje, el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Hurlingham logró la aprehensión de E.I.M., cómplice del tirador, mientras que el principal acusado, quien posee antecedentes por robo calificado, permanece prófugo y es intensamente buscado.

En la investigación intervienen la UFI N°3 y la UFI del Joven N°2 del Departamento Judicial Morón, cuyos equipos de fiscales continúan trabajando para determinar las circunstancias en las que ocurrió el homicidio de Consencao, y a su vez localizar a su asesino.