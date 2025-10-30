jueves 30 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Casa Rosada

Orrego y 19 gobernadores vuelven al diálogo con Milei y todo su Gabinete

El encuentro, previsto para este jueves a las 17 horas en Casa Rosada, reúne al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y a una veintena de mandatarios provinciales. Milei convocó a todo su Gabinete para iniciar formalmente una nueva etapa de diálogo sobre el Presupuesto 2026 y las reformas estructurales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen de archivo.

Imagen de archivo.

Tras su triunfo en las elecciones legislativas, Javier Milei recibe este jueves a las 17 horas en Casa Rosada a 20 gobernadores, entre ellos Marcelo Orrego, de San Juan, en un encuentro que marca el inicio formal de la interlocución directa entre el Ejecutivo nacional y las provincias. La cita llega en un momento clave, cuando el Gobierno proyecta enviar al Congreso el Presupuesto 2026 y avanzar con las reformas laboral, previsional y tributaria.

Lee además
en san juan buscan asegurar medicamentos esenciales para diabeticos sin cobertura medica
Compra estatal

En San Juan buscan asegurar medicamentos esenciales para diabéticos sin cobertura médica
Leopoldo Alfredo Bravo murió el 30 de octubre de 2010 en la cumbre de su carrera política. 
Dirigente icónico

A 15 años de la muerte del sanjuanino Leopoldo Bravo, su recuerdo entrañable

Los primeros gobernadores en llegar fueron los patagónicos: Ignacio Torres, de Chubut, y Claudio Vidal, de Santa Cruz. Ambos fueron recibidos por Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, para tener una reunión previa por temas propios de sus provincias.

En las últimas horas, Milei amplió la convocatoria a todo su equipo. Así, además de los ministros tradicionales, participarán la secretaria general Karina Milei, el vocero Manuel Adorni y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Lugones (Salud). También estarán el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro del Interior, Lisandro Catalán; y el titular de Economía, Luis Caputo.

Por el lado de los gobernadores, confirmaron su presencia los 18 mandatarios que firmaron el Pacto de Mayo en 2024, más dos invitados especiales: Claudio Vidal (Santa Cruz) y Sergio Ziliotto (La Pampa), quienes no formaron parte del acuerdo original, pero fueron contactados por Francos y Catalán para ampliar la mesa de diálogo. Entre los participantes se encuentran Carlos Sadir (Jujuy), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Hebe Casado (vicegobernadora de Mendoza), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Zulema Reina (vicegobernadora de Neuquén), Claudio Poggi (San Luis), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Leandro Zdero (Chaco), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Quedarán fuera de la reunión Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), quienes según la visión de los libertarios no forman parte de los dirigentes con los que se debe abrir la mesa de debate nacional.

El Gobierno busca con esta cumbre “abrir el diálogo” y enviar señales claras al mercado interno y a los socios internacionales, especialmente a Estados Unidos, con quien negocia inversiones privadas por unos 20.000 millones de dólares, además de un swap financiero equivalente. El objetivo es que las provincias acompañen las reformas y aseguren consensos previos a las sesiones extraordinarias del Congreso, donde se debatirán las medidas más importantes del año.

Para los gobernadores, la reunión representa una oportunidad de recuperar la interlocución institucional y avanzar en temas clave como la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la reactivación de la obra pública, especialmente vial, y la revisión del esquema del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Previo al encuentro, los mandatarios que integran el bloque Provincias Unidas -Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz)- realizaron una reunión virtual para coordinar posiciones y definir una postura común. Coincidieron en mantener una actitud dialoguista, pero con capacidad de negociación, conscientes de que podrían convertirse en actores bisagra dentro del Congreso.

“El discurso de Milei fue un llamado al diálogo por primera vez. El Milei de 2024 hubiese criticado a los gobernadores, pero esta vez los convocó a acompañar las reformas”, señaló una fuente del entorno presidencial. Desde Provincias Unidas, los mandatarios anticipan que respaldarán las reformas que consideren beneficiosas, especialmente las laborales e impositivas, pero también buscarán defender los intereses de cada provincia, con atención especial al interior productivo y las pymes.

La reunión de este jueves será el puntapié inicial de un proceso de negociación que promete definir la relación entre el Gobierno nacional y las provincias en los próximos meses. Con todo el Gabinete y una veintena de gobernadores sobre la mesa, Milei busca consolidar apoyos, mientras que las provincias esperan obtener compromisos concretos en materia de financiamiento, obras y políticas públicas, claves para asegurar el equilibrio entre las reformas estructurales y el desarrollo territorial.

Temas
Seguí leyendo

En San Juan, el IPV a full en el cierre de 2025: entregará uno o dos barrios por semana, ¿cuáles son los próximos?

En Capital, un "gesto político" que terminó con una ola de renuncias que no serán aceptadas

Antes de reunirse con Milei, Mauricio Macri anticipó: "El PRO tendrá un candidato en 2027″

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: detuvieron al abogado de los Sena

Guillermo Moreno, tras el fallo de la Corte: "Lo más probable es que vaya preso"

Tinelli apoyó la reforma laboral de Milei, y estallaron las redes

Quién es Claudio Castro, el cantante y gobernador de Río de Janeiro que ordenó el ataque al Comando Vermelho

El gobierno anunció una actualización de las prestaciones por discapacidad

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
César Aguilar, asumiendo en diciembre de 2023 ante Susana Laciar.
Coletazos de las legislativas

En Capital, un "gesto político" que terminó con una ola de renuncias que no serán aceptadas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Este es Lucas Mazzaforte, el interno quemado.
Reo herido

Un preso se prendió fuego dentro del Penal de Chimbas

Golpearon a una trabajadora sexual porque quedaron insatisfechos con el servicio: terminaron detenidos en el centro sanjuanino
Capital

Golpearon a una trabajadora sexual porque quedaron insatisfechos con el servicio: terminaron detenidos en el centro sanjuanino

Imagen ilustrativa
Sanjuanino estafado

Invirtió $4.500.000 en una plataforma digital, le hicieron creer que ganó 23.000 dólares y terminó sin un peso

Suma una nueva denuncia la obstetra del Rawson acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia
Impactante

Suma una nueva denuncia la obstetra del Rawson acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia

Calor, vientos Zonda y Sur ¿y lluvia?: el combo de inclemencias que pronosticaron para San Juan durante las próximas horas
Datos del tiempo

Calor, vientos Zonda y Sur ¿y lluvia?: el combo de inclemencias que pronosticaron para San Juan durante las próximas horas

Te Puede Interesar

Condenan a los tíos del niño asesinado en el Valle Grande por amenazas e incitación a la violencia
Caso Emir Barboza

Condenan a los tíos del niño asesinado en el Valle Grande por amenazas e incitación a la violencia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Romagnoli, en modo clásico: Hay que jugar con el cuchillo entre los dientes, no en puntita de pie video
Batalla en el Gambarte

Romagnoli, en modo clásico: "Hay que jugar con el cuchillo entre los dientes, no en puntita de pie"

Imagen de archivo.
En Casa Rosada

Orrego y 19 gobernadores vuelven al diálogo con Milei y todo su Gabinete

Un ingeniero en el tatami: la historia sanjuanina que inspira dentro y fuera del judo video
ALMATEUR

Un ingeniero en el tatami: la historia sanjuanina que inspira dentro y fuera del judo

Tras un operativo en Ruta 40, dos hombres fueron aprehendidos por adulterar un auto: las imágenes
Sarmiento

Tras un operativo en Ruta 40, dos hombres fueron aprehendidos por adulterar un auto: las imágenes