Adorni, tras la reunión de Milei con gobernadores: "Hay tres desafíos"

El vocero presidencial Manuel Adorni dio una conferencia de prensa luego de la reunión que Javier Milei tuvo con 20 gobernadores y todo su Gabinete . “El primer desafío del nuevo Congreso será aprobar la modernización laboral, el nuevo Código Penal y la reforma tributaria” , aseguró.

“Esta administración va a trabajar con todos los gobernadores y con el Congreso para impulsar las reformas que necesitamos. Ese es el principal objetivo del Gobierno nacional en esta segunda mitad de mandato”, precisó Adorni . “Si logramos estos cambios cada provincia argentina puede ser una potencia en sí misma”, continuó.

Adorni enfatizó en la aprobación del Presupuesto 2026, el cual trae consigo otro año de equilibrio fiscal.

“Para que haya trabajo y buenos salarios, en Argentina tiene que haber inversión. Y para que haya inversión tenemos que reducir impuestos. Por ese motivo, el primer desafío del nuevo Congreso será aprobar la modernización laboral, la reforma tributaria y el nuevo Código Penal”, explicó.

“La modernización laboral va a integrar a los que hoy están en la clandestinidad, terminar la industria del juicio, y vincular el crecimiento de los salarios con el de la productividad”, aseveró.