jueves 30 de octubre 2025

Tristeza

El "Señor de la Noche": murió un conocido empresario bolichero

Se trata de Alberto Horacio Olivera, quien era el dueño de dos tradicionales boliches de Angaco, como El Muelle y Garage. A través de las redes sociales, su propio hijo confirmó la noticia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un conocido empresario de la noche sanjuanina murió y el hecho provocó impacto en su entorno, como así también en las redes sociales que se pronunciaron por el lamentable acontecimiento. Se trata de Alberto Horacio Olivera, el dueño de dos tradicionales boliches de Angaco, El Muelle y Garage.

El hombre que integrara la Cámara Discotecas Sanjuaninas dejó de existir este jueves 30 de octubre y fue su propio hijo quien confirmó la noticia con un sentido posteo en su cuenta de Facebook. "Dios te tenga en la gloria mi papá querido, te voy a extrañar toda mi vida. Gracias por todo, te amo con mi alma", expresó.

Según informaron fuentes del entorno de Olivera, el empresario bolichero sufrió un infarto que y, como consecuencia, su cuerpo no resistió. La gente de su entorno rápidamente se hizo eco de la noticia y también, mediante las redes, compartió el dolor por la partida de quien marcó la noche de muchos sanjuaninos.

