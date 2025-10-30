jueves 30 de octubre 2025

Cuenta regresiva

Ya se respira Fiesta del Sol: empezaron con el armado de la feria temática y asoman dos sorpresas para las tres noches

A tres semanas del inicio de la celebración, comenzaron los trabajos en el predio pocitano donde estarán ubicados los stand y escenarios alternativos. Imágenes y videos.

Por Carla Acosta
Empezó la cuenta regresiva para la Fiesta Nacional del Sol 2025 y en el predio de Pocito se vive a pleno la previa. A tres semanas del inicio oficial, los equipos comenzaron con el montaje de estructuras, cableado, iluminación, cierres perimetrales y stands, en lo que será la segunda edición de la fiesta en este espacio.

Desde el 20 de octubre se trabaja intensamente en el lugar, que ya muestra avances visibles: se asfaltó una calle interna que conecta con el Estadio del Bicentenario, donde se montará el escenario central. Tiempo de San Juan recorrió la zona y pudo registrar cómo los obreros, camiones y técnicos le van dando forma al corazón de la mayor celebración sanjuanina.

La Feria Temática abrirá sus puertas durante las tres noches del festival -del 20 al 22 de noviembre-, con múltiples propuestas para toda la familia, además de los shows en el Velódromo Vicente Chancay. Bajo el lema “San Juan, mi tierra querida”, la edición 2025 promete combinar tradición, innovación y mucha música.

Aunque la estructura general se mantiene similar a la del año pasado, se preparan dos novedades fuertes. Por un lado, se evalúa sumar un Escenario Joven, que funcionaría como punto de encuentro para las expresiones artísticas del espacio Conte Grand. Por otro, habrá un especio muy esperado: el stand de la Difunta Correa, en el que se contará la historia de la santa popular y podría sumar otras perlitas.

Los tres escenarios tradicionales -La Peña, Energético y Clásico- se mantendrían en sus ubicaciones habituales fuera del estadio, aunque con pequeños ajustes logísticos. Además, ya hay un cronograma interno de tareas para garantizar que todo esté listo y en óptimas condiciones antes de mediados de noviembre.

La grilla musical de este año reúne artistas nacionales de primer nivel: Ciro y Los Persas, Soledad, Nicki Nicole y Q’ Lokura, entre otros. A ellos se sumarán las propuestas gastronómicas, la feria federal, y el evento de negocios FNS Forum, que completarán la experiencia de la fiesta más importante de los sanjuaninos.

