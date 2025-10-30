Dólar en San Juan: se "estabiliza" la cotización en los bancos y el blue oscila los $1.500

El dólar sigue siendo tema de la agenda post electoral por sus fluctuaciones y variaciones. Tras la euforia de las elecciones, registró bajas y alzas abruptas que de cierta manera preocupó a los analistas y ahorristas por la incertidumbre que gneraba, pero todo lleva a interpertar que la cotización logró cierta estabilidad en una brecha mas acotada.

Por estas horas el dólar ofocial cotiza a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta. Si bien hay un descenso en torno a los valores promedios de este miércoles, podría seguir fluctuando en lo que queda de la joranda $20 promedio arriba y debajo del valor actual.

En el caso del dólar blue, en la city porteña se está comercializando a $1.430 para la compra y $1.450 para la venta. En la provincia, según el sitio DólarSanJuan.com, el dólar blue se encuentra en $1.390 para la compra y $1.490 para la venta, $10 menos de los valores registrados en las últimas 24 horas.

Por su parte el dólar MEP se encuentra en $1.472,07 para la compra y $1.472,46 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

Banco Nación - venta $1.410 / compra $1.460

Banco Supervielle - venta $1.423 / compra $1.463

Banco BBVA - venta $1.405 / compra $1.460

Banco Columbia - venta $1.425 / compra $1.465

Banco Santander - venta $1.420 / compra $1.470

Banco ICBC - venta $1.400 / compra $1.465

Banco Galicia - venta $1.410 / compra $1.460

Banco Macro - venta $1.405 / compra $1.465

Banco de San Juan - venta $1.395 / compra $1.475

