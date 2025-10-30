jueves 30 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Repercusiones

La advertencia de que el agua se acaba en San Juan desató un cruce entre la universidad Católica y el sector productivo

Un referente de los regantes analizó las propuestas de la UCCuyo sobre el agua en San Juan : coincide en la urgencia, pero pidió autonomía para Hidráulica y cuestionó la reforma del Código de Aguas.

Por Elizabeth Pérez
El Rio San Juan es el gran proveedor de agua para la provincia de San Juan.

El Rio San Juan es el gran proveedor de agua para la provincia de San Juan.

El diagnóstico técnico elaborado por el Instituto del Agua de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), que advirtió sobre el posible agotamiento del acuífero del Valle de Tulum en tan solo dos décadas debido a la sobreexplotación, generó una inmediata reacción y debate en el sector productivo sanjuanino.

Lee además
Tensión por el agua: las cámaras de productores sanjuaninos están con un malestar creciente por el manejo hídrico. 
Tensión por el agua

Productores agrícolas sanjuaninos serán recibidos por dos ministros, pero van por más
Con menos nieve, el agua de deshielo será menor. Vista de El Paso de Guana, atractivo ubicado entre Jáchal e Iglesia (Foto Jorge Frigerio). 
Debate hídrico

Desde la Universidad Católica advierten que San Juan podría quedarse sin agua en 20 años: qué proponen

El informe, presentado por el director Luis Jiménez, señaló que el problema central reside en que la extracción es mayor que el ingreso de recursos, sumando un consumo total de 435 hectómetros cúbicos por año, entre riego agrícola y uso domiciliario.

Entre las reformas propuestas por la UCCuyo para hacer frente a esta "crisis de gestión y cultura hídrica" se encuentran la modificación del Código de Aguas, la distribución del riego por demanda, la búsqueda de mayor eficiencia (actualmente en apenas el 30%), y el establecimiento de un nuevo cuadro tarifario que reconozca el valor real del agua.

Un referente del sector productivo, Nicolás Yanzón, regante y consejero de la Primera Zona en Hidráulica (comprende los departamentos más cercanos al sistema de riego principal, como Chimbas, 9 de Julio, Rawson, Pocito, Santa Lucía, Sarmiento, Rivadavia y Zonda) compartió con Tiempo de San Juan su mirada respecto del estudio y consideró que si bien reconoce la gravedad del panorama, hay otras correcciones y prioridades de gestión hídrica.

Falta de información y la Ley de Emergencia

El principal punto de coincidencia y, a la vez, de objeción por parte del consejero es la falta de información real y fidedigna sobre la disponibilidad del recurso. Yanzón aseguró que, si bien hay un organismo nacional como el Instituto Nacional del Agua, que realiza estudios, "no saben si están subestimando, sobreestimando" porque para tener un estudio certero se necesita saber cuánto se está extrayendo. "El 70% de los de las perforaciones no están registradas", sentenció.

Tanto los consejeros como los regantes y los sectores de la agroindustria han solicitado al Departamento Hidráulico que se ejecute un diagnóstico de los acuíferos. Esto, de hecho, fue uno de los tres puntos que quedaron en acta como compromiso gubernamental tras una reunión de alto nivel con ministros y cámaras en junio pasado. “Sin esta información, no podemos tomar decisiones ni otorgar o no perforaciones".

Acta Reunión en Consejo de Hidráulica 26 junio 2025

Autonomía para Hidráulica

Desde el sector productivo destacaron también que la traba más importante para la gestión eficiente del agua de riego es la falta de autonomía de Hidráulica para ejecutar su presupuesto, ya que depende de otros ministerios. Por ello, Yanzón consideró "fundamental" la instrumentación de la Ley de Emergencia Hídrica, un pedido ya elevado a las autoridades.

Sobre el valor del agua

El consejero también rectificó un punto específico del diagnóstico de la UCCuyo, el cual señala que más del 90% del costo del agua es cubierto por el Tesoro provincial. Yanzón indicó que esta situación se ha revertido en el último año.

“Se hizo una actualización en la tasa y canon por hectárea, y hay una mayor exigencia en la cobranza (aplicando la ley, incluso restringiendo el suministro a deudores crónicos), la fuente de recaudación genuina de Hidráulica ahora tiene excedentes para ejecutar tareas de mantenimiento”, dijo. A modo de ejemplo, Yanzón señaló que en Pocito la Tasa y Canon se incrementó en un 560% este año.

Respecto a la propuesta de "reconocer el valor real del agua", coincidió en la necesidad de darle valor al recurso para fomentar su cuidado y eliminar el "mito de la abundancia". Sin embargo, aclaró que dar valor no implica ponerle un "precio para vender". El consejero defendió el espíritu de la ley que busca evitar que el agua se convierta en un bien comercializable, lo que podría atraer a multinacionales que la compren, agoten y abandonen la zona.

El Código de Aguas no se toca

Si bien el Instituto del Agua propone reformar el Código de Aguas, Yanzón se mostró en desacuerdo con una reforma total. Sostuvo que, en lugar de una reforma integral, se debería mantener el espíritu de la ley y quizás realizar "ampliaciones o alguna modificación a cierto punto" para lograr la eficiencia.

Sobre la eficiencia del sistema (que el estudio estima en un 30%), Yanzón aseguró que, si se lograra reacondicionar la infraestructura actual y disponer del personal necesario para una distribución adecuada, la eficiencia podría mejorar hasta en un 80% sin necesidad de reformar la ley.

No obstante, admitió que, para implementar medidas como la entrega de agua por demanda de los cultivos (en lugar de toda junta como es ahora), se requeriría modificar la infraestructura de canales en San Juan.

Finalmente, destacó la necesidad de apoyo en la experiencia de especialistas como Jiménez, aunque reiteró que el camino más urgente es el diagnóstico real y el consenso antes de aplicar soluciones estructurales.

Temas
Seguí leyendo

Condenaron a prisión al exfuncionario de Angaco que usó personal y máquinas del municipio para llevar agua a su casa

Por el viento, piden cuidar el agua en todo San Juan

La solución sanjuanina de la Universidad Católica para el agua de una minera: el Río Jáchal en lugar de traerla del Pacífico

¿Se viene el agua? Qué dice el pronóstico sobre las próximas horas

Bajaron los precios de los tomates en la Feria de Capital: cuáles fueron los descuentos y las subas

Acciones y bonos argentinos hacen una pausa después del fuerte rebote post elecciones

Dólar en San Juan: se "estabiliza" la cotización en los bancos y el blue oscila los $1.500

Tras más de una década San Juan vuelve a la carga con una propuesta que transformaría la industria vitivinícola local

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
dolar en san juan: se estabiliza la cotizacion en los bancos y el blue oscila los $1.500
Mercado cambiario

Dólar en San Juan: se "estabiliza" la cotización en los bancos y el blue oscila los $1.500

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Este es Lucas Mazzaforte, el interno quemado.
Reo herido

Un preso se prendió fuego dentro del Penal de Chimbas

Una sanjuanina fue acusada de exhibicionismo en la vía pública tras una discusión vecinal: el video
Insólito

Una sanjuanina fue acusada de exhibicionismo en la vía pública tras una discusión vecinal: el video

Imagen ilustrativa
Sanjuanino estafado

Invirtió $4.500.000 en una plataforma digital, le hicieron creer que ganó 23.000 dólares y terminó sin un peso

Poder Judicial de San Juan. 
Vacante

Se jubila una histórica fiscal sanjuanina y deja un puesto muy codiciado en la Justicia local

Suma una nueva denuncia la obstetra del Rawson acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia
Impactante

Suma una nueva denuncia la obstetra del Rawson acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia

Te Puede Interesar

Va a juicio un sujeto acusado de dispararle por la espalda e intentar asesinar a su expareja: podría recibir hasta 22 años de cárcel
Tentativa de femicidio

Va a juicio un sujeto acusado de dispararle por la espalda e intentar asesinar a su expareja: podría recibir hasta 22 años de cárcel

Por Redacción Tiempo de San Juan
El nuevo Instituto Odontológico de San Juan, con más del 30% de avance de construcción
Obras

El nuevo Instituto Odontológico de San Juan, con más del 30% de avance de construcción

La primera sesión post elecciones en San Juan, con un pedido reclamando fondos para obras y una tensa calma
Legislativa

La primera sesión post elecciones en San Juan, con un pedido reclamando fondos para obras y una tensa calma

Una a una, las bodegas de la Ruta del Vino de Sarmiento: de los tesoros de Pedernal a la sorpresa de Cochagual video
Tiempo recorre

Una a una, las bodegas de la Ruta del Vino de Sarmiento: de los tesoros de Pedernal a la sorpresa de Cochagual

Video: con un arma tumbera, así robó en un kiosco de Chimbas
Villa Obrera

Video: con un arma tumbera, así robó en un kiosco de Chimbas