jueves 23 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Debate hídrico

Desde la Universidad Católica advierten que San Juan podría quedarse sin agua en 20 años: qué proponen

El Instituto del Agua planteó lo que San Juan debe cambiar respecto al uso hídrico antes de que sea tarde. Desde el mito de la abundancia a gestionar la escasez, todos los números.

Por Elizabeth Pérez
Con menos nieve, el agua de deshielo será menor. Vista de El Paso de Guana, atractivo ubicado entre Jáchal e Iglesia (Foto Jorge Frigerio).&nbsp;

Con menos nieve, el agua de deshielo será menor. Vista de El Paso de Guana, atractivo ubicado entre Jáchal e Iglesia (Foto Jorge Frigerio). 

Un diagnóstico elaborado por el Instituto del Agua de la Universidad Católica de Cuyo revela que el acuífero del Valle de Tulum está siendo sobreexplotado y podría agotarse en dos décadas si no se recarga. Por eso plantea la necesidad urgente de realizar un cambio cultural y reformas para administrar el recurso en San Juan.

Lee además
segun la unsj, habra casi un 40% menos de agua en el rio san juan para el nuevo ciclo hidrologico
Sequía

Según la UNSJ, habrá casi un 40% menos de agua en el Río San Juan para el nuevo ciclo hidrológico
tal como anticipo tiempo, confirmaron que en san juan habra menos agua en comparacion con el ano pasado
Pronóstico hídrico

Tal como anticipó Tiempo, confirmaron que en San Juan habrá menos agua en comparación con el año pasado

El dato no surge de una predicción alarmista, sino del diagnóstico técnico elaborado por el Instituto del Agua de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), en el marco del Plan de Ahorro y Uso Responsable del Agua UCCUYO, presentado recientemente ante estudiantes.

El Director del Instituto del Agua, Luis Jiménez, viene insistiendo en el tema hace tiempo y este miércoles pasado, 22 de octubre, presentó los resultados ante estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. El gobierno también se interesó: asistió el Secretario de Recursos Hídricos y Energías Renovables David Devia.

image

El especialista, un referente con más de medio siglo de experiencia en la gestión hídrica provincial que participó en los estudios de factibilidad de diques clave como Ullum, Caracoles y Punta Negra; fue contundente: “los recursos se secan cuando lo que se extrae es mayor que lo que ingresa. Ese es el problema fundamental que enfrenta hoy el acuífero del Valle de Tulum”.

Un recurso bajo presión

El informe explica que el consumo total de agua en el Valle de Tulum -sumando riego agrícola y uso domiciliario- alcanza los 435 hectómetros cúbicos por año. Si ese ritmo se mantiene y no se logra la recarga natural o artificial del acuífero subterráneo, el recurso podría agotarse en un plazo de 20 años.

Esta sobreexplotación ya está dejando señales visibles: un proceso progresivo de salinización del agua subterránea, pérdida de calidad, y un riesgo ecológico creciente. En otras palabras, el problema no es solo la falta de lluvias o de nieve en la cordillera, sino una crisis de gestión y de cultura hídrica.

“Durante años creímos que el agua en San Juan era abundante. Ese mito ya no se sostiene. No somos un oasis que domina el desierto, sino un desierto de 96 mil kilómetros cuadrados con apenas tres oasis que cubren el 3% del territorio”, planteó Jiménez.

La propuesta: cambio de mentalidad ....y de leyes

El Plan de Ahorro y Uso Responsable del Agua apunta a cambiar la mentalidad del uso del agua, y lo hace desde la educación universitaria hacia toda la comunidad.

Jiménez explicó que la cultura de la abundancia ha sido históricamente uno de los principales obstáculos para una administración eficiente del recurso. Aunque San Juan invirtió más de 5.000 millones de dólares en obras de infraestructura hídrica, la eficiencia del sistema de riego apenas llega al 30%, y más del 90% del costo del agua es cubierto por el Tesoro provincial.

Frente a ese panorama, el Instituto propone reformas estructurales:

  • Reformar el Código de Aguas (Ley 190-L y 13-A) para adaptarlo a las condiciones actuales.
  • Distribuir el agua de riego por demanda, priorizando el uso eficiente.
  • Establecer un nuevo cuadro tarifario que reconozca el valor real del agua.
  • Elaborar balances hídricos por cuenca, como el del río San Juan y el de Iglesia-Calingasta, con aprobación legislativa.
  • Fomentar la recarga del acuífero subterráneo y unificar la gestión del agua superficial y subterránea.

Los pronósticos hídricos

image

Los pronósticos climáticos no son alentadores: en los próximos 30 años, San Juan podría registrar una reducción del 25% en la precipitación nívea, mientras que la población y las actividades productivas seguirán creciendo.

En ese contexto, advierte Jiménez, el agua potable competirá directamente con el agua de riego, lo que podría obligar a reducir la frontera agropecuaria y afectar la seguridad alimentaria provincial.

“No se trata solo de construir más obras, sino de aprender a administrar el ahorro”, señaló. “El precio del agua hoy es cero, y mientras eso no cambie, será imposible financiar las obras que necesitamos para asegurar el futuro”, aseguró.

Más allá de las propuestas técnicas, la UCCuyo plantea que la crisis hídrica también es una crisis de valores. Inspirado en la encíclica “Laudato Si” del Papa Francisco, el plan promueve una visión ética del agua como bien común y no como recurso ilimitado.

“Los recursos naturales escasos no deben llevarnos a competir, sino a compartir”, remarcó Jiménez, al invitar a docentes, estudiantes y organismos públicos a sumarse a un trabajo conjunto para educar, investigar y transformar la cultura hídrica de San Juan.

Temas
Seguí leyendo

Argentina confirmó su equipo para el Panamericano de Selecciones que se jugará en San Juan

Zunkets IFC, en la mira de San Juan: qué es, las acusaciones por estafa y la pequeña ciudad argentina afectada por la plataforma

El dólar baja en San Juan: el blue descendió $40 y en los bancos también se vende más barato

"San Juan, mi tierra querida" comienza a tomar forma de cara a una nueva edición de la FNS2025

¿Se vende vino por internet?: los números de un negocio que recién empieza y el desafío de San Juan

Por las elecciones 2025, qué pasará con las clases en San Juan este viernes y el lunes

Las hermosas imágenes que dejó el Segundo Festival de las Aves en San Juan

San Juan desplegará más de 1.000 efectivos policiales para las elecciones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Presentación en el EPRE del nuevo esquema de “facturación nivelada” que estará disponible pronto para el comercio sanjuanino. 
Un sistema inédito

Una factura de luz igual todos los meses: cómo es el plan del EPRE que entusiasma al comercio sanjuanino

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?
San Juan

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?

Lo asesinaron por una discusión de tránsito a tres días de ser padre
Crimen

Lo asesinaron por una discusión de tránsito a tres días de ser padre

Manejaba con casi el quíntuple de alcohol en sangre y chocó contra un árbol en Angaco
Delitos Especiales

Manejaba con casi el quíntuple de alcohol en sangre y chocó contra un árbol en Angaco

Cayeron El Olmos y El Terco tras una intensa persecución en Villa América: Recuperaron joyas y dólares robados
San Juan

Cayeron "El Olmos" y "El Terco" tras una intensa persecución en Villa América: Recuperaron joyas y dólares robados

Conmoción por la muerte de una adolescente en Sarmiento, tras sufrir peritonitis
Los Berros

Conmoción por la muerte de una adolescente en Sarmiento, tras sufrir peritonitis

Te Puede Interesar

Zunkets IFC, en la mira de San Juan: qué es, las acusaciones por estafa y la pequeña ciudad argentina afectada por la plataforma
En detalle

Zunkets IFC, en la mira de San Juan: qué es, las acusaciones por estafa y la pequeña ciudad argentina afectada por la plataforma

Por Redacción Tiempo de San Juan
El dólar baja en San Juan: el blue descendió $40 y en los bancos también se vende más barato
Mercado cambiario

El dólar baja en San Juan: el blue descendió $40 y en los bancos también se vende más barato

Con Jaime Muñoz a la cabeza, estos serán los artistas confirmados para la Fiesta de la Tradición 2025
De Jáchal al país

Con Jaime Muñoz a la cabeza, estos serán los artistas confirmados para la Fiesta de la Tradición 2025

Video: afirman que atacaron con bombas molotov la casa del único apuntado de la muerte en la Villa San Patricio
Chimbas

Video: afirman que atacaron con bombas molotov la casa del único apuntado de la muerte en la Villa San Patricio

Presentación en el EPRE del nuevo esquema de “facturación nivelada” que estará disponible pronto para el comercio sanjuanino. 
Un sistema inédito

Una factura de luz igual todos los meses: cómo es el plan del EPRE que entusiasma al comercio sanjuanino