De San Juan a la final: el tierno abrazo de Francisco Álvarez con su familia y el romántico posteo de su novia tras la clasificación

Francisco Álvarez no solo se ganó un lugar en la defensa de Argentinos Juniors , también se robó todas las miradas después del triunfazo ante Belgrano . Apenas el árbitro pitó el final, el sanjuanino corrió hacia la tribuna del Gigante de Arroyito y se fundió en un abrazo eterno con su familia, que viajó desde San Juan para bancarlo en una noche inolvidable.

Fútbol Con el sanjuanino Álvarez, Argentinos dio el golpe ante Belgrano y es finalista de la Copa Argentina

Entre lágrimas, saltos y gritos de alegría, el defensor compartió un momento que valió más que cualquier título. Y como si eso fuera poco, el festejo tuvo un capítulo romántico: Álvarez subió a la tribuna y selló la clasificación con un beso a su novia, que lo alentó todo el partido con una camiseta con su nombre.

Pero la historia siguió afuera de la cancha. Horas después, ella subió una foto del beso y le dedicó un mensaje que explotó en redes: “A la final, mi bebu”, escribió junto a un corazón rojo.

fran alvarez

El pibe rawsino, surgido en las infriores de San Martín, vive su mejor momento: titular en el “Bicho”, figura en semifinales y a un paso de levantar la Copa Argentina.