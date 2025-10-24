viernes 24 de octubre 2025

Redes

De San Juan a la final: el tierno abrazo de Francisco Álvarez con su familia y el romántico posteo de su novia tras la clasificación

El defensor rawsino fue puro festejo en el Gigante de Arroyito: abrazó a su familia en la tribuna, se besó con su novia y ella le tiró un “A la final, mi bebu” en redes que derritió a todos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
¡ESTA ES LA BANDA DE LOS BICHITOSSSS! 🐞Y se va para la Final ✈️
569315713_18539863309025451_4057587370255547741_n.

Francisco Álvarez no solo se ganó un lugar en la defensa de Argentinos Juniors, también se robó todas las miradas después del triunfazo ante Belgrano. Apenas el árbitro pitó el final, el sanjuanino corrió hacia la tribuna del Gigante de Arroyito y se fundió en un abrazo eterno con su familia, que viajó desde San Juan para bancarlo en una noche inolvidable.

con el sanjuanino alvarez, argentinos dio el golpe ante belgrano y es finalista de la copa argentina
Fútbol

Con el sanjuanino Álvarez, Argentinos dio el golpe ante Belgrano y es finalista de la Copa Argentina
El trabajo especial que el Ministerio de Salud realiza en las escuelas de la provincia para prevenir sobre el uso incensario de antibióticos.
Prevención

El fin con el que San Juan promueve la educación sobre el uso responsable de los antibióticos en las escuelas

Entre lágrimas, saltos y gritos de alegría, el defensor compartió un momento que valió más que cualquier título. Y como si eso fuera poco, el festejo tuvo un capítulo romántico: Álvarez subió a la tribuna y selló la clasificación con un beso a su novia, que lo alentó todo el partido con una camiseta con su nombre.

569315713_18539863309025451_4057587370255547741_n.

Pero la historia siguió afuera de la cancha. Horas después, ella subió una foto del beso y le dedicó un mensaje que explotó en redes: “A la final, mi bebu”, escribió junto a un corazón rojo.

fran alvarez

El pibe rawsino, surgido en las infriores de San Martín, vive su mejor momento: titular en el “Bicho”, figura en semifinales y a un paso de levantar la Copa Argentina.

