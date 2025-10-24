Con el sanjuanino Álvarez, Argentinos dio el golpe ante Belgrano y es finalista de la Copa Argentina

Argentinos Juniors dio el golpe en Rosario y se clasificó a la final de la Copa Argentina 2025 tras vencer 2-1 a Belgrano , en un emocionante duelo disputado en el estadio Gigante de Arroyito. Con el sanjuanino Francisco Álvarez entre los once iniciales, el conjunto de La Paternal dio vuelta el resultado y se metió entre los dos mejores del torneo federal.

El “Pirata” cordobés se había puesto en ventaja a los 36 minutos del primer tiempo con un bombazo de Lucas Zelarayán , que se desvió levemente en un defensor y descolocó al arquero. Antes del descanso, Alan Lescano estuvo cerca del empate con un tiro libre que reventó el travesaño del arco defendido por Thiago Cardozo.

En el complemento, los dirigidos por Nicolás Diez salieron con otra actitud y rápidamente encontraron el empate. A los 14 minutos, Hernán López Muñoz, una de las figuras de la noche, empujó al fondo de la red una pelota servida por Diego Porcel para el 1-1 parcial.

Argentinos siguió insistiendo y, a los 38, consiguió el premio. El árbitro Yael Falcón Pérez sancionó penal por una infracción de Gerónimo Heredia sobre Lescano, y Tomás Molina lo cambió por gol con un remate cruzado para sellar el 2-1 definitivo.

De esta manera, el “Bicho” se metió en la final de la Copa Argentina, donde enfrentará al ganador de la otra semifinal entre River e Independiente Rivadavia de Mendoza, que se jugará este viernes en el estadio Mario Alberto Kempes.