viernes 24 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fútbol

Con el sanjuanino Álvarez, Argentinos dio el golpe ante Belgrano y es finalista de la Copa Argentina

El “Bicho” ganó 2-1 en Rosario y se metió en la gran final del certamen. Zelarayán había puesto en ventaja al “Pirata”, pero López Muñoz y Molina, de penal, lo dieron vuelta. El equipo de La Paternal, con el ex San Martín como titular, espera por River o Independiente Rivadavia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sin título

Argentinos Juniors dio el golpe en Rosario y se clasificó a la final de la Copa Argentina 2025 tras vencer 2-1 a Belgrano, en un emocionante duelo disputado en el estadio Gigante de Arroyito. Con el sanjuanino Francisco Álvarez entre los once iniciales, el conjunto de La Paternal dio vuelta el resultado y se metió entre los dos mejores del torneo federal.

Lee además
de san juan a la final: el tierno abrazo de francisco alvarez con su familia y el romantico posteo de su novia tras la clasificacion
Redes

De San Juan a la final: el tierno abrazo de Francisco Álvarez con su familia y el romántico posteo de su novia tras la clasificación
un hombre cercano a chiqui tapia cruzo a cornejo y encendio la interna cuyana: dediquese a gobernar
Cruce político-futbolero antes del clásico cuyano

Un hombre cercano a "Chiqui" Tapia cruzó a Cornejo y encendió la interna cuyana: "Dedíquese a gobernar"

El “Pirata” cordobés se había puesto en ventaja a los 36 minutos del primer tiempo con un bombazo de Lucas Zelarayán, que se desvió levemente en un defensor y descolocó al arquero. Antes del descanso, Alan Lescano estuvo cerca del empate con un tiro libre que reventó el travesaño del arco defendido por Thiago Cardozo.

En el complemento, los dirigidos por Nicolás Diez salieron con otra actitud y rápidamente encontraron el empate. A los 14 minutos, Hernán López Muñoz, una de las figuras de la noche, empujó al fondo de la red una pelota servida por Diego Porcel para el 1-1 parcial.

Argentinos siguió insistiendo y, a los 38, consiguió el premio. El árbitro Yael Falcón Pérez sancionó penal por una infracción de Gerónimo Heredia sobre Lescano, y Tomás Molina lo cambió por gol con un remate cruzado para sellar el 2-1 definitivo.

De esta manera, el “Bicho” se metió en la final de la Copa Argentina, donde enfrentará al ganador de la otra semifinal entre River e Independiente Rivadavia de Mendoza, que se jugará este viernes en el estadio Mario Alberto Kempes.

Seguí leyendo

Lanús sufrió un empate con polémica ante Universidad de Chile en una caliente semifinal de la Sudamericana

"¿Hasta que no maten a un jugador no van a aprender?": la bronca de todo Lanús por el recibimiento violento en Chile

Periodistas mendocinos sobre el momento crítico de Godoy Cruz: "Si pierde con San Martín, desciende"

UPCN suma rodaje: jugará amistosos en Mendoza y Chile antes del arranque de la Liga Argentina

Jockey se prepara para un duelo decisivo ante Banco RC por la última fecha del Final Four

La Planta y el amor de toda una vida

Nico Varrone fue confirmado como piloto de Van Amersfoort para la temporada de la F2

Argentina confirmó su equipo para el Panamericano de Selecciones que se jugará en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
de san juan a la final: el tierno abrazo de francisco alvarez con su familia y el romantico posteo de su novia tras la clasificacion
Redes

De San Juan a la final: el tierno abrazo de Francisco Álvarez con su familia y el romántico posteo de su novia tras la clasificación

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Conmoción por la muerte de una adolescente en Sarmiento, tras sufrir peritonitis
Los Berros

Conmoción por la muerte de una adolescente en Sarmiento, tras sufrir peritonitis

Tensión en la Peatonal sanjuanina por un ladrón que quiso llevarse dos camperones y terminó con las manos vacías
Video

Tensión en la Peatonal sanjuanina por un ladrón que quiso llevarse dos camperones y terminó con las manos vacías

Video: afirman que atacaron con bombas molotov la casa del único apuntado de la muerte en la Villa San Patricio
Chimbas

Video: afirman que atacaron con bombas molotov la casa del único apuntado de la muerte en la Villa San Patricio

Con menos nieve, el agua de deshielo será menor. Vista de El Paso de Guana, atractivo ubicado entre Jáchal e Iglesia (Foto Jorge Frigerio). 
Debate hídrico

Desde la Universidad Católica advierten que San Juan podría quedarse sin agua en 20 años: qué proponen

Revuelo en Caucete: detienen a tres sujetos con 17kg de marihuana, en medio de una persecución
Gendarmería Nacional

Revuelo en Caucete: detienen a tres sujetos con 17kg de marihuana, en medio de una persecución

Te Puede Interesar

El tirador acusado de asesinar en Villa San Patricio seguirá preso en el Penal
Una semana después

El tirador acusado de asesinar en Villa San Patricio seguirá preso en el Penal

Por Redacción Tiempo de San Juan
El trabajo especial que el Ministerio de Salud realiza en las escuelas de la provincia para prevenir sobre el uso incensario de antibióticos.
Prevención

El fin con el que San Juan promueve la educación sobre el uso responsable de los antibióticos en las escuelas

Detuvieron a un hombre en Caucete con un rifle calibre 22 dentro de su auto
Operativo

Detuvieron a un hombre en Caucete con un rifle calibre 22 dentro de su auto

El viento derribó un árbol de gran tamaño en el Jardín de los Poetas
Susto

El viento derribó un árbol de gran tamaño en el Jardín de los Poetas

San Juan, la provincia de Cuyo con menor cantidad de trabajadores pobres
Estadísticas

San Juan, la provincia de Cuyo con menor cantidad de trabajadores pobres