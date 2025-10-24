River va en busca de la final de la Copa Argentina: se mide con Independiente Rivadavia en el Kempes

Este viernes, desde las 22.15, en el estadio Mario Alberto Kempes , River jugará un partido clave por las semifinales de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia . Para este duelo trascendental, en el que los de Marcelo Gallardo buscarán un título para cerrar el año de la mejor manera y además el boleto a la próxima Copa Libertadores , el DT pondrá lo mejor que tiene a disposición.

El equipo mantendrá el habitual esquema táctico 4-3-1-2 que Gallardo estuvo utilizando en los últimos partidos. En el arco, la figura indiscutible será Franco Armani. La pareja de centrales la formarán Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, quien pese a la alarma que generó su saluda por una descompostura en el primer tiempo ante Talleres, podrá ser de la partida.

En los laterales, Gallardo volverá a contar con los dos campeones del mundo. Gonzalo Montiel ocupará el sector derecho, mientras que Marcos Acuña regresará al lado izquierdo en reemplazo de Milton Casco tras haber sido baja en el duelo del último fin de semana por molestias en la rodilla.

Las primeras dudas del entrenador se presentan en el mediocampo. Aunque recuperó a Enzo Pérez, el referente de 39 años comenzará en el banco de suplentes, manteniendo a Juan Carlos Portillo en la medular. Kevin Castaño lo acompañará a su derecha, mientras que el volante interno por izquierda se definirá entre Santiago Lencina y Maximiliano Meza. Finalmente, Juan Fernando Quintero se desempeñará como enganche.

En ataque, Sebastián Driussi es la carta predilecta del Muñeco. No obstante, su nivel tras el retorno de la lesión lo dejó en el debe. Además, viene de un flojo partido frente a la T y su reemplazante, Facundo Colidio, fue decisivo en dicho encuentro. Por eso, permanece la duda entre quién será el acompañante de Maximiliano Salas en la ofensiva.

La formación de River vs. Independiente Rivadavia, por la Copa Argentina

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina o Maximiliano Meza; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Los datos de River vs. Independiente Rivadavia, por la Copa Argentina

-Hora: 22.15.

-TV: TyC Sports.

-Árbitro: Andrés Gariano.

-Estadio: Mario Alberto Kempes.