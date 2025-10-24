viernes 24 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Liga Profesional

Independiente se sacó la mufa y ganó después de 15 partidos

El Rojo venció 3-0 al Calamar en el Libertadores de América, consiguió su primer triunfo en el Clausura y cortó una racha de 15 enfrentamientos sin ganar. Ávalos, Loyola y Millán marcaron los goles en una noche de desahogo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Independiente volvió a respirar. En un Libertadores de América con clima de alivio, el conjunto de Avellaneda derrotó 3-0 a Platense en el partido pendiente de la fecha 6 del Clausura, postergado por los incidentes ocurridos ante Universidad de Chile. Con una actuación sólida y efectiva, el equipo consiguió su primera victoria en el torneo y rompió una sequía de 15 partidos sin triunfos, algo que pesaba demasiado en el ánimo del plantel y los hinchas.

Lee además
independiente rivadavia y river igualan sin goles por la copa argentina
Córdoba

Independiente Rivadavia y River igualan sin goles por la Copa Argentina
de tal palo tal astilla: madre e hija y el sueno de jugar juntas en primera video
Pasiones del Interior

De tal palo tal astilla: madre e hija y el sueño de jugar juntas en Primera

El primer golpe llegó en el primer tiempo, cuando Gabriel Ávalos abrió el marcador luego de una jugada que dejó dudas por una posible posición adelantada. Pese a la protesta de los jugadores del Calamar, el gol fue convalidado y el Rojo empezó a soltarse.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1981836522866283001&partner=&hide_thread=false

Ya en el complemento, el equipo mostró otra cara: más confianza, más intensidad y más claridad. Felipe Loyola amplió la diferencia con una gran definición tras una jugada colectiva, y sobre el final Lautaro Millán cerró la goleada con un remate potente que desató la ovación de todo el estadio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAIplaneta/status/1981853408505283059&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Lucho_Picholis/status/1981857096925880675&partner=&hide_thread=false

El triunfo significó mucho más que tres puntos: fue un desahogo colectivo después de semanas difíciles, críticas y frustraciones acumuladas. Independiente volvió a ganar, gustó por momentos y se ilusiona con que este sea el punto de partida para cambiar el rumbo.

Seguí leyendo

River va en busca de la final de la Copa Argentina: se mide con Independiente Rivadavia en el Kempes

Tobías Martínez terminó en el puesto 12 en una prueba pasada por agua

Un periodista porteño, durísimo con el plantel de San Martín: "Tienen un equipo que hace lo que puede"

¿Era penal?: así fue la falta a Di María que el árbitro compró en el Estadio Eva Perón y le dio el triunfo al Canalla

Rosario Central le ganó a Sarmiento, lo hundió en el descenso y le dio una manito a San Martín

Todo listo para el Campeonato Panamericano de Clubes: los grupos que tendrá San Juan

‍Santiago Flores, el sanjuanino que se consagró campeón mundial de powerlifting en Brasil

Crecen los rumores sobre la llegada de Julián Álvarez al FC Barcelona: qué dijo su representante

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un periodista porteno, durisimo con el plantel de san martin: tienen un equipo que hace lo que puede
Crítico

Un periodista porteño, durísimo con el plantel de San Martín: "Tienen un equipo que hace lo que puede"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una panadería sanjuanina generó debate por el mensaje que colocó en la puerta con el supuesto fin de atraer clientes.
Polémica

Debate en las redes por el cartel de una panadería sanjuanina que mezcla el estado físico con los secuestros

Se conoció la causa de muerte de Agustina, la adolescente de Sarmiento: que pasó en las horas previas
Delitos Especiales

Se conoció la causa de muerte de Agustina, la adolescente de Sarmiento: que pasó en las horas previas

El viento Zonda podría llegar esta tarde para la zona oeste de la geografía sanjuanina.
Pronóstico

Alerta amarilla por viento Zonda para varios departamentos de San Juan: a qué hora llegaría

Identificaron al empleado municipal de Santa Lucía que murió mientras trabajaba
Triste noticia

Identificaron al empleado municipal de Santa Lucía que murió mientras trabajaba

El tirador acusado de asesinar en Villa San Patricio seguirá preso en el Penal
Una semana después

El tirador acusado de asesinar en Villa San Patricio seguirá preso en el Penal

Te Puede Interesar

De tal palo tal astilla: madre e hija y el sueño de jugar juntas en Primera video
Pasiones del Interior

De tal palo tal astilla: madre e hija y el sueño de jugar juntas en Primera

Por Luz Ochoa
Video: en 7 minutos, cómo fueron las elecciones intermedias en las últimas dos décadas en San Juan video
Informe especial

Video: en 7 minutos, cómo fueron las elecciones intermedias en las últimas dos décadas en San Juan

Aitana junto con su bisabuelo. Foto: Gentileza El Bastón. 
Conmovedor

Casi siete años después del milagro, el abuelo de Aitana cumplió su promesa y subió de rodillas a la Difunta Correa

La hora de la desaparición, una de las películas señaladas como una de las mejores del año en el género del terror, ya se puede ver en casa. video
Tiempo para Ver

Llegó al streaming una de las películas rankeadas entre las más terroríficas del año

Lo que más nos emociona de vivir en Argentina, según los sanjuaninos video
Tiempo Pregunta

Lo que más nos emociona de vivir en Argentina, según los sanjuaninos