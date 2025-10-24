viernes 24 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Hockey sobre patines

Todo listo para el Campeonato Panamericano de Clubes: los grupos que tendrá San Juan

El certamen de hockey sobre patines, en Sub 19 y Senior de las dos ramas, arribará a San Juan desde el domingo 2 al sábado 8 de noviembre. Cómo quedaron conformados los grupos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Desde el domingo 2 al sábado 8 de noviembre próximo, San Juan volverá a ser epicentro mundial del mejor hockey sobre patines. En esa ocasión, al ser sede del Campeonato Panamericano de Clubes 2025, en rama femenina y masculino, y en categorías Senior y Sub 19.

Lee además
rosario central se mide con sarmiento en el duelo suspendido: si gana le da una manito a san martin
Primera División

Rosario Central se mide con Sarmiento en el duelo suspendido: si gana le da una manito a San Martín
?santiago flores, el sanjuanino que se consagro campeon mundial de powerlifting en brasil
Brillante actuación

‍Santiago Flores, el sanjuanino que se consagró campeón mundial de powerlifting en Brasil

Este certamen internacional que servirá de clasificación para la siguiente edición del Mundial de Clubes. Ambas competencias citadas son oficiales para World Skate, entidad rectora de los deportes del patín, y cuentan con el apoyo del Gobierno de San Juan.

El Panamericano de Clubes – San Juan 2025 albergará a 1300 atletas aproximadamente, de los cuales 800 provendrán desde fuera de la provincia. Del torneo participarán equipos de Argentina, Chile y Colombia. El público espectador que arribará a la provincia por el evento también será de consideración, lo que significará una importante inyección monetaria a la economía provincial.

A continuación, el detalle completo con respecto a la distribución de los equipos en la fase de grupos.

Senior Masculino

Grupo A: Lomas de Rivadavia (San Juan, Argentina), Hispano (San Juan, Argentina), Red Star (Chile) y Corazonista Bogotá (Colombia).

Grupo B: Bancaria (San Juan, Argentina), Andes Talleres (Mendoza, Argentina), Unión Vecinal de Trinidad (San Juan, Argentina) y Súper Patín (Colombia).

Grupo C: Valenciano (San Juan, Argentina), Casa D’Italia (Mendoza, Argentina), Estudiantil San Miguel (Chile) y Unión de Villa Krause (San Juan, Argentina).

Grupo D: Richet Zapata (San Juan, Argentina), San Jorge (Chile), San Martín (Mendoza, Argentina) y Ciudad de Buenos Aires (Buenos Aires, Argentina).

Grupo E: Olimpia Patín Club Trinidad (San Juan, Argentina), IMPSA (Mendoza, Argentina), Thomas Bata (Chile) y Huracán de Parque Patricios (Buenos Aires, Argentina).

Grupo F: Concepción Patín Club (San Juan, Argentina), Leonardo Murialdo (Mendoza, Argentina), Miguel León Prado (Chile) y Recreativo Bochas Club (Entre Ríos, Argentina).

Senior Damas

Grupo A: Deportivo Aberastain (San Juan, Argentina), Concepción Patín Club (San Juan, Argentina), Andes Talleres (Mendoza, Argentina), Independiente La Florida (Chile) y Patín Club Vilanova (Chile).

Grupo B: Unión Vecinal de Trinidad (San Juan, Argentina), Social (San Juan, Argentina), IMPSA (Mendoza, Argentina), Barcelona Marruecos (Chile) y Manizales Hockey Club (Colombia).

Grupo C: Sindicato Empleados de Comercio (San Juan, Argentina), San Martín (Mendoza, Argentina), Leonardo Murialdo (Mendoza, Argentina), San Jorge (Chile) y Paraná Rowing Club (Entre Ríos, Argentina).

Sub 19 Masculino

Grupo A: Social (San Juan, Argentina), Hispano (San Juan, Argentina), Barcelona Marruecos (Chile) y FCM Rolling (Colombia)

Grupo B: Olimpia Patín Club Trinidad (San Juan, Argentina), San Martín (Mendoza, Argentina), Thomas Bata (Chile) y Huracanes (Colombia).

Grupo C: Concepción Patín Club (San Juan, Argentina), IMPSA (Mendoza, Argentina), Miguel León Prado (Chile) y Corazonista Bogotá (Colombia).

Grupo D: Estudiantil (San Juan, Argentina), Banco Mendoza (Mendoza, Argentina), Independiente La Florida (Chile) y Súper Patín (Chile).

Sub 19 Damas

Grupo A: Deportivo Aberastain (San Juan, Argentina), IMPSA (Mendoza, Argentina), Thomas Bata (Chile), Independiente La Florida (Chile), Pumas Cali Hockey Club (Colombia) y Concepción Patín Club (San Juan, Argentina).

Grupo B: Hockey Club Huarpes (San Juan, Argentina), Atlético Neuquén (Neuquén, Argentina), Barcelona Marruecos (Chile), Orión (Colombia) y Real Hockey Club (Colombia).

Temas
Seguí leyendo

Crecen los rumores sobre la llegada de Julián Álvarez al FC Barcelona: qué dijo su representante

"Es increíble, podría haber estado en San Juan": el Kun Agüero contó detalles de su casi pase al Verdinegro

Universitario se juega la última chance para acceder a semifinales del Cuyano

Pilotos sanjuaninos correrán este viernes en La Plata en TC Pick Up y TC Junior

En un año muy difícil, River va en busca de la final de la Copa Argentina: hora, formaciones y por dónde verlo

Suspenden por seis meses a un árbitro sanjuanino por "irresponsable"

De San Juan a la final: el tierno abrazo de Francisco Álvarez con su familia y el romántico posteo de su novia tras la clasificación

Con el sanjuanino Álvarez, Argentinos dio el golpe ante Belgrano y es finalista de la Copa Argentina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Sede Liga Sanjuanina de Fútbol.
Liga Sanjuanina

Suspenden por seis meses a un árbitro sanjuanino por "irresponsable"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una panadería sanjuanina generó debate por el mensaje que colocó en la puerta con el supuesto fin de atraer clientes.
Polémica

Debate en las redes por el cartel de una panadería sanjuanina que mezcla el estado físico con los secuestros

Se conoció la causa de muerte de Agustina, la adolescente de Sarmiento: que pasó en las horas previas
Delitos Especiales

Se conoció la causa de muerte de Agustina, la adolescente de Sarmiento: que pasó en las horas previas

El viento Zonda podría llegar esta tarde para la zona oeste de la geografía sanjuanina.
Pronóstico

Alerta amarilla por viento Zonda para varios departamentos de San Juan: a qué hora llegaría

Identificaron al empleado municipal de Santa Lucía que murió mientras trabajaba
Triste noticia

Identificaron al empleado municipal de Santa Lucía que murió mientras trabajaba

El tirador acusado de asesinar en Villa San Patricio seguirá preso en el Penal
Una semana después

El tirador acusado de asesinar en Villa San Patricio seguirá preso en el Penal

Te Puede Interesar

Siento que no quepo en este mundo: la impactante frase de un médico tras el debate por el cartel en una panadería sanjuanina
Debate

"Siento que no quepo en este mundo": la impactante frase de un médico tras el debate por el cartel en una panadería sanjuanina

Por Redacción Tiempo de San Juan
Video: así robaron una moto en la puerta de un consorcio del centro sanjuanino
Capital

Video: así robaron una moto en la puerta de un consorcio del centro sanjuanino

Tras la eutanasia legal en Uruguay, gran parte de los sanjuaninos están a favor de que se abra el debate en el país
Encuesta

Tras la eutanasia legal en Uruguay, gran parte de los sanjuaninos están a favor de que se abra el debate en el país

La Federación Argentina de Proveedores Mineros (FAPROMIN) salió con dureza contra el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Repercusiones

"No somos pelo...": la fuerte respuesta de los proveedores mineros nacionales a Sturzenegger

Dólar en San Juan: en la previa a las elecciones, se calma la cotización y el blue se comercializa a $1.540
Mercado cambiario

Dólar en San Juan: en la previa a las elecciones, se calma la cotización y el blue se comercializa a $1.540