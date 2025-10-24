¿Era penal?: así fue la falta a Di María que el árbitro compró en el Estadio Eva Perón y le dio el triunfo al Canalla

En la reanudación del encuentro correspondiente a la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura, Rosario Central se llevó una victoria por 1-0 ante Sarmiento de Junín , en un cierre lleno de tensión y polémica.

El único gol del partido llegó en tiempo cumplido, cuando Ángel “Fideo” Di María fue derribado dentro del área y el árbitro no dudó en sancionar penal, ante la protesta generalizada del conjunto local y de todo el estadio Eva Perón. El rosarino se hizo cargo de la ejecución y cambió la falta por gol, dándole el triunfo 1-0 al Canalla.

La jugada generó fuertes reclamos de los jugadores y del público de Sarmiento, que consideraron exagerada la decisión del juez y pidieron revisar la acción. Sin embargo, el tanto fue convalidado y Rosario Central terminó festejando tres puntos vitales que lo clasifican a la próxima Copa Libertadores.

Con este resultado, el Verde de Junín quedó muy complicado en la lucha por la permanencia, dependiendo de lo que ocurra en las últimas tres fechas del campeonato. El conjunto bonaerense deberá sumar de manera urgente para escaparle a la zona roja del descenso en la que también pelea San Martín.

el penal que le acaba de regalar merlos a di maría jajajaj pic.twitter.com/lXeCd7NOUz — J Ladrón (@jladron21) October 24, 2025

LA TABLA DE LOS PROMEDIOS:

image

LA TABLA ANUAL: