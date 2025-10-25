Independiente Rivadavia hizo historia: eliminó a River y jugará la final de la Copa Argentina

Independiente Rivadavi escribió una de las páginas más gloriosas de su historia. En medio de un temporal que complicó el juego y bajo un diluvio constante en el estadio Mario Alberto Kempes, el conjunto mendocino venció por penales a River y se metió en la final de la Copa Argentina, un logro impensado para muchos, pero merecido. Con este resultado, la Lepra chocará frente al Argentinos Juniors de Francisco Álvarez.

Copa Argentina River va en busca de la final de la Copa Argentina: se mide con Independiente Rivadavia en el Kempes

Pasiones del Interior De tal palo tal astilla: madre e hija y el sueño de jugar juntas en Primera

El partido fue cerrado y trabado, con pocas chances claras debido al mal estado del campo de juego. River, con mayoría de titulares, no logró romper la defensa de una Lepra que se plantó con orden. Los noventa minutos terminaron 0-0, y en la definición desde los doce pasos apareció la figura del arquero leproso, que contuvo un penal clave y desató la locura de los hinchas mendocinos.

Con este resultado, Independiente Rivadavia avanzó por primera vez a una final de Copa Argentina y enfrentará a Argentinos Juniors, que viene de dejar en el camino a Belgrano de Crdoba. El equipo del Parque General San Martín irá en busca del título más importante de su historia, mientras que River se queda sin una de las grandes metas del semestre.

La Lepra volvió a demostrar que en el fútbol argentino nada está escrito. Se viene una final picante y con un sanjuanino presente.