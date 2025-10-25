sábado 25 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Rugby

Universitario cayó y se despidió del sueño de semifinales

El equipo sanjuanino perdió 33-13 ante Los Tordos en Mendoza y quedó fuera de la definición del Top 8 Oro del Regional Cuyano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-25 at 8.24.03 PM
WhatsApp Image 2025-10-25 at 8.24.03 PM (1)
WhatsApp Image 2025-10-25 at 8.24.04 PM
WhatsApp Image 2025-10-25 at 8.24.03 PM (2)
WhatsApp Image 2025-10-25 at 8.24.02 PM

Se terminó el sueño para Universitario de San Juan. El club pocitano no pudo imponerse en su visita a Los Tordos y cayó por 33-13 en la última fecha del Final Four del Top 8 Oro, quedando sin chances de avanzar a semifinales del Regional Cuyano.

Lee además
universitario se juega la ultima chance para acceder a semifinales del cuyano
Rugby

Universitario se juega la última chance para acceder a semifinales del Cuyano
franco colapinto termino 19° en la ultima practica del gran premio de mexico
F1

Franco Colapinto terminó 19° en la última práctica del Gran Premio de México

El equipo sanjuanino dio pelea hasta el final, pero no logró revertir el desarrollo ante uno de los grandes protagonistas del torneo. Los Tordos mostró toda su jerarquía cuando tuvo control de la pelota y, una vez en ventaja, manejó el juego con solidez defensiva. En los minutos finales, el elenco mendocino aprovechó su 1efectividad para cerrar el encuentro con un resultado amplio.

WhatsApp Image 2025-10-25 at 8.24.04 PM

A pesar de la derrota, Universitario cumplió una destacada actuación. Desde sus forwards logró someter por momentos a los locales, llevándolos a defender en su propio campo, aunque le faltó precisión y profundidad para concretar en campo rival.

WhatsApp Image 2025-10-25 at 8.24.03 PM (1)

Más allá del traspié, la Uni completó una temporada positiva, cerrando en la quinta posición por tercer año consecutivo y garantizando su permanencia en la máxima categoría del rugby cuyano. La única nota negativa es que, al no alcanzar las semifinales, el equipo sanjuanino no podrá disputar el Torneo del Interior 2026, uno de los grandes objetivos de la institución.

Tantos

Los Tordos 33

Try: Francisco Cassone (x2) , Tomás Arrigoni, Angelo Lizzola, Ignacio Conin.

Conversión: Tomás Arrigoni (x2), Federico Serpa (x2).

Penal: -.

Universitario 13

Try: Geronimo Adarvez

Conversión: Geronimo Arabel

Penal: Geronimo Arabel (x2).

Resultado parcial: Los Tordos 19-10 Universitario

Temas
Seguí leyendo

¡Habemus clásico! Confirmaron fecha y horario del partido entre San Martín y Godoy Cruz

Independiente Rivadavia hizo historia: eliminó a River y jugará la final de la Copa Argentina

De tal palo tal astilla: madre e hija y el sueño de jugar juntas en Primera

River va en busca de la final de la Copa Argentina: se mide con Independiente Rivadavia en el Kempes

Independiente se sacó la mufa y ganó después de 15 partidos

Tobías Martínez terminó en el puesto 12 en una prueba pasada por agua

Un periodista porteño, durísimo con el plantel de San Martín: "Tienen un equipo que hace lo que puede"

¿Era penal?: así fue la falta a Di María que el árbitro compró en el Estadio Eva Perón y le dio el triunfo al Canalla

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¡habemus clasico! confirmaron fecha y horario del partido entre san martin y godoy cruz
Oficial

¡Habemus clásico! Confirmaron fecha y horario del partido entre San Martín y Godoy Cruz

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras la pelea que provocó la muerte de Emir, se viralizó un video de un nuevo enfrentamiento, ahora entre chicas
Imágenes sensibles

Tras la pelea que provocó la muerte de Emir, se viralizó un video de un nuevo enfrentamiento, ahora entre chicas

Video: rescatan a una mujer que se fracturó la pierna mientras hacía trekking en Ullum
Las Tapias

Video: rescatan a una mujer que se fracturó la pierna mientras hacía trekking en Ullum

Villa San Patricio: el crimen que habría sido una venganza por el robo de droga y una moto
Importante

Villa San Patricio: el crimen que habría sido una venganza por el robo de droga y una moto

Anses confirmó las fechas de pago del aguinaldo: mirá
Importante

Anses confirmó las fechas de pago del aguinaldo: mirá

Así se ve en ruta el megaoperativo con 7 camiones que trae a San Juan la máquina única en el país para la revolución solar provincial.  
Inédito

Un gigante en ruta de Chile a San Juan: 100 toneladas, 7 camiones y custodia especial para el traslado de la máquina que cambiará la industria provincial

Te Puede Interesar

La Fiesta Nacional del Sol es uno de los escenarios mayores para que los talentos sanjuaninos se luzcan y se den a conocer.
En la Legislatura

Buscan crear un programa estatal de Talento Sanjuanino, ¿qué es?

Por Miriam Walter
El finde en San Juan será cálido aunque el sábado se espera la presencia de viento Sur en la tarde.
Pronóstico

Calurosa jornada de votación en San Juan: así estara el clima este domingo

Así se ve en ruta el megaoperativo con 7 camiones que trae a San Juan la máquina única en el país para la revolución solar provincial.  
Inédito

Un gigante en ruta de Chile a San Juan: 100 toneladas, 7 camiones y custodia especial para el traslado de la máquina que cambiará la industria provincial

Una tragedia, una promesa y un robo: buscan la tricicleta de su madre fallecida en un accidente hace 31 años en San Juan
Pedido

Una tragedia, una promesa y un robo: buscan la tricicleta de su madre fallecida en un accidente hace 31 años en San Juan

Pablo Maldonado, en Nueva York, donde completó un curso de formación musical y volvió a San Juan repleto de inspiraciones. video
Talento nuestro

Pablo Maldonado suma nueva magia, sentimientos e historias a su placentero camino musical