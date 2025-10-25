Calurosa jornada de votación en San Juan: así estara el clima este domingo

Los sanjuaninos tendrán un domingo de elecciones con clima ideal para acercarse a las urnas.
El 26 de octubre, día de comicios legislativos, se espera una jornada agradable con cielo despejado, mínima de 11°C y máxima que rondará los 30°C
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el domingo 26 de octubre —día de las elecciones legislativas nacionales 2025— se presentará con tiempo estable, cielo mayormente despejado y temperaturas cálidas durante la tarde.
La mínima será de 11 grados, mientras que la máxima alcanzará los 30°C, con una amplitud térmica marcada que anticipa una mañana fresca y un mediodía caluroso.
Durante la mañana, el cielo permanecerá parcialmente despejado, con vientos leves del sector noroeste, ideales para quienes voten temprano.
A partir del mediodía, el termómetro comenzará a subir rápidamente hasta llegar a los 30°C en horas de la siesta, acompañados por vientos moderados del norte.
Hacia la tarde y noche, las condiciones se mantendrán estables, sin pronóstico de lluvias, y la temperatura descenderá levemente, ofreciendo un cierre de jornada agradable y templado.
Protegerse del sol: usar gorra o sombrero y protector solar si se concurre a votar entre el mediodía y la tarde.
Hidratarse bien: se espera calor seco, especialmente en zonas del valle.
Evitar aglomeraciones bajo el sol: buscar horarios de menor afluencia si se vota en establecimientos sin sombra.