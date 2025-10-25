domingo 26 de octubre 2025

Pronóstico

Calurosa jornada de votación en San Juan: así estara el clima este domingo

El 26 de octubre, día de comicios legislativos, se espera una jornada agradable con cielo despejado, mínima de 11°C y máxima que rondará los 30°C

Por Redacción Tiempo de San Juan
El finde en San Juan será cálido aunque el sábado se espera la presencia de viento Sur en la tarde.

El finde en San Juan será cálido aunque el sábado se espera la presencia de viento Sur en la tarde.

Los sanjuaninos tendrán un domingo de elecciones con clima ideal para acercarse a las urnas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el domingo 26 de octubre —día de las elecciones legislativas nacionales 2025— se presentará con tiempo estable, cielo mayormente despejado y temperaturas cálidas durante la tarde.

La mínima será de 11 grados, mientras que la máxima alcanzará los 30°C, con una amplitud térmica marcada que anticipa una mañana fresca y un mediodía caluroso.

image

Jornada soleada para votar

Durante la mañana, el cielo permanecerá parcialmente despejado, con vientos leves del sector noroeste, ideales para quienes voten temprano.

A partir del mediodía, el termómetro comenzará a subir rápidamente hasta llegar a los 30°C en horas de la siesta, acompañados por vientos moderados del norte.

Hacia la tarde y noche, las condiciones se mantendrán estables, sin pronóstico de lluvias, y la temperatura descenderá levemente, ofreciendo un cierre de jornada agradable y templado.

Recomendaciones para el día de votación

  • Protegerse del sol: usar gorra o sombrero y protector solar si se concurre a votar entre el mediodía y la tarde.

  • Hidratarse bien: se espera calor seco, especialmente en zonas del valle.

  • Evitar aglomeraciones bajo el sol: buscar horarios de menor afluencia si se vota en establecimientos sin sombra.

