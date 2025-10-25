sábado 25 de octubre 2025

Investigación

¿Falsa alarma?: continúa la búsqueda del vecino de Albardón que salió a pagar boletas y no regresó

Tras más de 48 horas de incertidumbre, la aparición de nuevos testimonios permite reconstruir parte del recorrido de Raúl Araya en Albardón antes de que se perdiera su rastro. La Policía continúa el operativo y el Fiscal José Plaza confirmó a este medio que no hay noticias oficiales sobre su paradero hasta el momento. Los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La búsqueda de Raúl Ceferino Araya, vecino de Albardón de 51 años, dio un giro este viernes con la aparición de nuevos testimonios que aportan claridad sobre su paradero antes de que se le perdiera el rastro.

buscan a un vecino de albardon que salio a pagar unas facturas y no regreso
Preocupación

Buscan a un vecino de Albardón que salió a pagar unas facturas y no regresó
El finde en San Juan será cálido aunque el sábado se espera la presencia de viento Sur en la tarde.
Pronóstico

Calurosa jornada de votación en San Juan: así estara el clima este domingo

En un principio la familia es que Raúl informó que salió el jueves 23 de octubre sobre las 10 de la mañana de la casa que comparte con su madre en la zona noreste de Albardón con dirección hacia la Ciudad. Aparentemente, de acuerdo a lo expresado por su entorno, se diría a Naturgy a pagar unas facturas y luego había manifestado pasar por algún supermercado para hacer unas compras. Ese fue el último contacto que tuvieron con él.

Según los testimonios recopilados en las últimas horas, Araya fue visto por última vez el viernes alrededor de las 12:35, tras haber sido identificado en un kiosco de la zona. Aproximadamente a las 9:50, fue reconocido en un kiosco ubicado sobre calle Nacional, a metros de Tucumán. Desde allí, caminó por Nacional hasta calle Arenales, pasando por la plaza principal de Albardón alrededor de las 10:30. Posteriormente, se dirigió hacia el costado este de Ruta 40, pasando por el puente viejo de Albardón y cruzando a la vereda oeste, al costado de una ripiera, donde fue visto por operarios de la empresa Naturgy. A partir de las 12:35, se perdió su rastro.

¿Falsa alarma?

Según algunos medios locales en donde trascendieron noticias sobre el supuesto hallazgo con vida de Araya , quien habría aparecido sano y salvo en un hotel capitalino en horas de tarde de este sábado, el Fiscal a cargo José Plaza confirmó sobre las 23 hs a Tiempo de San Juan que no esta oficializada su aparcón por lo tanto, continua la busqueda por parte de la policia sanjuanina.

Las autoridades solicitado la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero. Se recuerda que cualquier dato puede ser informado a la Comisaría 18ª de Albardón o al 911.

