Buscan a un vecino de Albardón que salió a pagar unas facturas y no regresó

Preocupación, desconcierto y desesperación es lo que vive por estas horas la familia de Raúl Ceferino Araya , un albardonero de 51 años que salió este jueves de su casa con intenciones de realizar algunos trámites en la Ciudad de San Juan y desde entonces no se sabe nada de su paradero.

Investigación ¿Falsa alarma?: continúa la búsqueda del vecino de Albardón que salió a pagar boletas y no regresó

La información que maneja por estas horas la familia es que Raúl salió el jueves 23 de octubre sobre las 10 de la mañana de la casa que comparte con su madre en la zona noreste de Albardón con dirección hacia la Ciudad . Aparentemente, de acuerdo a lo expresado por su entorno, s e diría a Naturgy a pagar unas facturas y luego había manifestado pasar por algún supermercado para hacer unas compras. Ese fue el último contacto que tuvieron con él.

Su familia está desesperada porque aseguran que no suele desaparecerse y es la primera vez que pasan esta situación. La denuncia fue radicada el jueves por la noche y desde entonces están recorriendo distintos sitios para encontrarlo.

En su entorno no se descarta nada, desde que pudo haber atentado por su vida, dejar la provincia hasta estar en la casa de algún conocido. Lo que sí les llama la atención es que Raúl no suele irse sin avisar, y es por eso que han iniciado la búsqueda de manera particular.

Incluso han conversado con algunos de los choferes de la línea 420 de la RedTulum, ya que es el colectivo que suele tomarse para llegar hasta el centro, pero no lograron obtener información relevante.

La última vez que lo vieron vestía completamente de negro y usaba lentes de sol del mismo color. Cualquier dato que pueda ayudar a ubicarlo pueden comunicarse con Antonio al 264 556-3827 o con la comisaría más cercana.