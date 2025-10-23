Viernes cálido en San Juan: sol y nubes para marcar el cierre de la semana

El martes contaría con calor durante buena parte del día y existen probabilidades de tormentas aisladas para la tarde y noche.

Este viernes 24 de octubre, en la capital sanjuanina, se espera una mañana apacible bajo un cielo mayormente despejado, con la temperatura comenzando fresca cerca de los 20 °C hacia las 7 h.

A medida que avance el día, el sol tomará protagonismo y las máximas alcanzarían los 27 °C, acompañadas por la aparición de algunas nubes intermitentes desde media mañana. Durante la tarde, el cielo se cubrirá ligeramente hacia el crepúsculo, aunque sin probabilidades de lluvia, manteniéndose el ambiente seco y estable.

Hacia la noche, el viento se calmará y la temperatura descenderá progresivamente hasta rondar los 20 °C o menos, lo que permitirá una velada al aire libre con comodidad. Para aprovechar el día, no sería mala idea salir con una prenda liviana y una alternativa en la mochila por si aumenta la nubosidad.

