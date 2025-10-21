Un temblor de Magnitud 4.7 se registró en San Juan este martes y se sintió hasta en Mendoza

Un temblor ocurrido este martes con epicentro en San Juan se sintió hasta en Mendoza.

Un temblor de importante Magnitud se registró durante la mañana del martes en la provincia de San Juan y se sintió incluso en distintas localidades de Mendoza, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

Según el reporte, el sismo ocurrió a las 11:08 horas y tuvo una magnitud de 4.7 en la escala de Richter.

Su epicentro fue ubicado a 56 km al sureste del Cerro Mercedario, en las coordenadas -32.368° de latitud y -69.728° de longitud, con una profundidad de 134 kilómetros.

En cuanto a la Intensidad, el INPRES reportó un valor de III, lo que indica que fue percibido por algunas personas en reposo. Este nivel de intensidad se registró en Barreal (San Juan) y Uspallata (Mendoza).

Además, en otras localidades como la Ciudad de San Juan, Ciudad de Mendoza, Rivadavia, Tunuyán, y Agrelo, la percepción fue más leve, con una Intensidad entre II y III, es decir, sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios altos.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas afectadas, aunque el movimiento generó sorpresa entre quienes lo sintieron en ambas provincias.