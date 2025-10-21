martes 21 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sismo

Un temblor de Magnitud 4.7 se registró en San Juan este martes y se sintió hasta en Mendoza

El fenómeno fue registrado e informado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). Los detalles del hecho.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un temblor ocurrido este martes con epicentro en San Juan se sintió hasta en Mendoza. &nbsp;

Un temblor ocurrido este martes con epicentro en San Juan se sintió hasta en Mendoza.

 

Un temblor de importante Magnitud se registró durante la mañana del martes en la provincia de San Juan y se sintió incluso en distintas localidades de Mendoza, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

Lee además
aprovecho un descuido y fingio un temblor: el video viral en san juan
En las redes

Aprovechó un descuido y fingió un temblor: el video viral en San Juan
Un temblor con epicentro en Chile que se percibió en San Juan, fue anticipado por el sistema de alerta de Android en los teléfonos de la provincia.
Sismo

Un temblor con epicentro en Chile se sintió en San Juan y se activaron las alertas de Android

Según el reporte, el sismo ocurrió a las 11:08 horas y tuvo una magnitud de 4.7 en la escala de Richter.

Su epicentro fue ubicado a 56 km al sureste del Cerro Mercedario, en las coordenadas -32.368° de latitud y -69.728° de longitud, con una profundidad de 134 kilómetros.

image

En cuanto a la Intensidad, el INPRES reportó un valor de III, lo que indica que fue percibido por algunas personas en reposo. Este nivel de intensidad se registró en Barreal (San Juan) y Uspallata (Mendoza).

Además, en otras localidades como la Ciudad de San Juan, Ciudad de Mendoza, Rivadavia, Tunuyán, y Agrelo, la percepción fue más leve, con una Intensidad entre II y III, es decir, sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios altos.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas afectadas, aunque el movimiento generó sorpresa entre quienes lo sintieron en ambas provincias.

Temas
Seguí leyendo

¿Casualidad?: en medio de los simulacros en las escuelas, ¡tembló en San Juan!

Un sismo de escasa profundidad se sintió en distintas zonas de San Juan este lunes

Jubilados de ANSES: cuál será el monto del bono en noviembre

¿Se viene el agua? Qué dice el pronóstico sobre las próximas horas

Martes cálido en San Juan: humedad moderada y máximas que se acercan a los 34 °C

AUH de ANSES: habilitan crédito de hasta $1.000.000, ¿cómo solicitarlo?

Advierten sobre cortes del servicio de agua potable, este lunes, en el Gran San Juan

En detalle, mirá cómo estará el tiempo esta semana en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¿se viene el agua? que dice el pronostico sobre las proximas horas
SMN

¿Se viene el agua? Qué dice el pronóstico sobre las próximas horas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos
Capital

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido
Incidentes

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto
Golpe al narcomenudeo en Pocito

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual
Grave

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas
Crimen en Villa San Patricio

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas

Te Puede Interesar

Video: así llegó a Tribunales el principal apuntado por el asesinato en la Villa San Patricio
Caso Matías Díaz

Video: así llegó a Tribunales el principal apuntado por el asesinato en la Villa San Patricio

Por Redacción Tiempo de San Juan
En San Juan, el Ministerio de Familia hará una compra clave para asistir a niños y niñas en situación de vulnerabilidad
Estado presente

En San Juan, el Ministerio de Familia hará una compra clave para asistir a niños y niñas en situación de vulnerabilidad

Orrego-Martín, juntos en Paren: de administrar el 60% de los recursos respecto al gobierno anterior a cómo viven la recta final electoral y jugamos de memoria video
Entrevista exclusiva

Orrego-Martín, juntos en Paren: de "administrar el 60% de los recursos" respecto al gobierno anterior a cómo viven la recta final electoral y "jugamos de memoria"

Final del juicio de Raúl Tellechea: las últimas palabras de todos los acusados
Etapa final

Final del juicio de Raúl Tellechea: las últimas palabras de todos los acusados

En detalle, cómo será la elección del próximo domingo en la que votará por primera vez en San Juan con el sistema de Boleta Única. 
Info útil

Video: cómo se vota el domingo con la boleta única y qué pasa si alguien marca la opción equivocada