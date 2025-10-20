Martes cálido en San Juan: humedad moderada y máximas que se acercan a los 34 °C

El calor se hace notar con fuerza en San Juan.

La jornada arrancará en la ciudad de San Juan con cielos mayormente despejados y una temperatura cercana a los 18 °C alrededor de las siete de la mañana. A medida que avance el día, las nubes intermitentes irán ganando terreno, aunque la presencia del sol seguirá siendo clave para empujar el termómetro hacia arriba. Hacia el mediodía se esperan rondas de 28 a 30 °C, y hacia la tarde la temperatura alcanzará su pico: alrededor de las tres a cinco de la tarde el mercurio superará los 33 °C, con posibilidad de trepar hasta los 34 °C.

El ambiente será levemente húmedo, favorecido por la nubosidad ligera que no impedirá el ingreso de los rayos solares, pero sí atenuará el efecto del viento, que se mantendrá suave. Hacia el atardecer, el cielo se irá cubriendo gradualmente y la temperatura comenzará a descender lentamente, para caer hacia los 27–28 °C al cerrar la tarde y aproximarse a los 20 °C ya entrada la noche.

En definitiva, un martes propicio para actividades al aire libre antes de que el sol se esconda: lo ideal es aprovechar la mañana o la parte inicial de la tarde para salir o hacer recados, llevando agua y protegiéndose del sol en las horas más intensas. A partir de la tardecita conviene prepararse para un descenso térmico gradual.

