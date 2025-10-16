El ranking de los futbolistas mejores pagados del 2025: en qué puesto se ubica Messi

El relevo generacional en la élite del fútbol mundial se hace evidente en la lista de los diez futbolistas mejor pagados para la temporada 2025-26. Pese al dominio financiero de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi , algo que viene siendo costumbre en los últimos años, emergen figuras jóvenes como Lamine Yamal y Jude Bellingham , que marcan el inicio de una nueva era en el deporte.

El liderazgo económico de Cristiano Ronaldo se mantiene incuestionable. El delantero portugués, a sus 40 años, ha renovado su contrato con el Al Nassr de la Saudi Pro League por dos temporadas más. A partir del estudio que realizó el medio mencionado, se proyecta que el astro luso percibirá 230 millones de dólares del Al Nassr en la temporada 2025-26, cifra que incluye incentivos comerciales gestionados por el club, además de su salario como jugador. A esto se suman 50 millones de dólares provenientes de acuerdos extradeportivos con marcas como Nike, Binance y Herbalife, lo que eleva sus ganancias totales a 280 millones de dólares antes de impuestos y honorarios de agentes.

Este monto sitúa a Ronaldo en la cima del ranking por sexta vez en la última década y lo distancia notablemente de su histórico rival, Lionel Messi, quien ocupa el segundo puesto con 130 millones de dólares en ingresos proyectados. Solo el boxeador Floyd Mayweather ha superado esta cifra en un solo año de actividad, con 300 millones de dólares en los 12 meses que finalizaron en junio de 2015 y 285 millones de dólares tres años después. El astro argentino se consolidó en la MLS con el Inter Miami y lideran grandes campañas empresariales.

El podio lo completa Karim Benzema, quien, en su último año de contrato con el Al Ittihad de Arabia Saudita, alcanzará 104 millones de dólares en ingresos totales. El cuarto lugar corresponde a Kylian Mbappé, del Real Madrid, con 95 millones de dólares, mientras que Erling Haaland, del Manchester City, cierra el top cinco con 80 millones de dólares. El noruego, tras firmar una extensión de nueve años y medio con el club inglés, verá su salario y bonificaciones incrementarse a 60 millones de dólares, a los que se suman otros 20 por patrocinios y actividades fuera del campo.

La lista de este año evidencia cambios significativos respecto a la temporada anterior. La ausencia de Neymar, quien el año pasado ocupaba el tercer puesto con posibilidades de cobrar 110 millones de dólares (incluyendo 80 millones de dólares de su contrato con el Al Hilal), ha impactado en el total colectivo, que ha descendido casi un 4%. Tras rescindir su contrato con el club saudí en enero y regresar al Santos, el brasileño aceptó una reducción salarial considerable. Forbes estima que sus ingresos totales para esta temporada serán de 38 millones de dólares, la mayoría generados fuera del terreno de juego.

El ranking también refleja la estabilidad de los grandes nombres, ya que ocho de los diez jugadores mejor pagados no cambiaron de equipo durante la última ventana de transferencias, a pesar de que los clubes de la Premier League inglesa gastaron un récord de 4.000 millones de dólares en fichajes. Vinícius Júnior regresa al listado en el sexto puesto con 60 millones de dólares, aunque ya no ostenta el título de jugador más joven del top ten.

Su compañero en el Real Madrid, Jude Bellingham, ocupa el noveno lugar con 44 millones de dólares y, a sus 22 años, es superado en juventud por Lamine Yamal del Barcelona, quien, con 43 millones de dólares, se convierte en el primer futbolista de 18 años en ingresar al top 10 en los 22 años de historia de la lista de fútbol de Forbes.

La presencia de Bellingham y Yamal otorga a LaLiga española la mayor representación en el ranking, con cuatro jugadores. La Saudi Pro League suma tres representantes: Ronaldo, Benzema y Sadio Mané del Al Nassr (octavo puesto, 54 millones de dólares). La Premier League cuenta con dos futbolistas destacados, Haaland y Mohamed Salah del Liverpool (séptimo lugar, 55 millones de dólares), mientras que Messi sigue siendo el único exponente de la MLS.

“Cinco de los diez futbolistas mejor pagados tienen 29 años o menos (la mayor proporción del ranking desde 2020) y la edad promedio de la lista se ha situado ligeramente por debajo de los 30 años, su nivel más bajo en cinco años”, señaló el portal en su artículo. Este fenómeno sugiere una transición generacional en la cúspide del fútbol mundial, donde los jóvenes talentos comienzan a disputar el protagonismo a las leyendas consagradas.

En cuanto a los detalles individuales, Cristiano Ronaldo continúa ampliando su imperio empresarial fuera del campo, con negocios bajo la marca CR7 que abarcan hoteles, gimnasios, relojes y un canal de YouTube con 77 millones de suscriptores. Según la agencia Two Circles, suma 1.040 millones de seguidores en plataformas digitales, más que cualquier otra persona en el mundo. Lionel Messi, por su parte, ha consolidado su presencia en la MLS con el Inter Miami y mantiene acuerdos con Adidas, Lay’s y Mastercard, además de haber lanzado la bebida deportiva Más+ by Messi y participar en la cadena de restaurantes El Club de la Milanesa.

Kylian Mbappé enfrenta disputas legales con el Paris Saint-Germain por salarios impagos y ha diversificado sus inversiones, incluyendo una participación en la empresa alemana Loewe y la adquisición del equipo France SailGP. Erling Haaland suma 94 goles en 104 partidos de la Premier League y ha firmado acuerdos con Nike y la marca de equipaje Db.

A sus 18 años, Lamine Yamal ya integra el ranking y está llamado a ser uno de los grandes animadores en las próximas temporadas (REUTERS/Isabel Infantes)

Vinícius Jr. ha acumulado casi una docena de patrocinadores, aunque su futuro en el Real Madrid es objeto de especulación. Jude Bellingham fue transferido al Merengue por casi 140 millones de dólares. Además, fue nombrado Jugador del Año en Inglaterra para 2024-25 y colabora con Adidas y Lucozade.

Lamine Yamal ha sido clave en la conquista de la Eurocopa 2024 por parte de España y en el regreso del Barcelona a la cima de LaLiga. El club catalán le otorgó el dorsal número 10 y extendió su contrato hasta 2031. El joven ha incorporado a Beats by Dre a su cartera de patrocinadores y ha registrado su celebración “304” en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. En redes sociales, ha duplicado su audiencia hasta alcanzar 77 millones de seguidores y, según Two Circles, promedia más de 33 millones de vistas e interacciones por publicación, superando ampliamente a otras figuras del fútbol.

La metodología empleada por Forbes para este ranking considera salarios base, bonificaciones y acuerdos de derechos de imagen, así como ingresos por patrocinios, licencias, apariciones y negocios en los que los atletas tienen participación significativa.

El ranking de los futbolistas mejor pagados del 2025

1 - Cristiano Ronaldo: 280 millones de dólares

2 - Lionel Messi: 130 millones de dólares

3 - Karim Benzema: 104 millones de dólares

4 - Kylian Mbappé: 95 millones de dólares

5 - Erling Haaland: 80 millones de dólares

6 - Vinícius Júnior: 60 millones de dólares

7 - Mohamed Salah: 55 millones de dólares

8 - Sadio Mané: 54 millones de dólares

9 - Jude Bellingham: 44 millones de dólares

10 - Lamine Yamal: 43 millones de dólares