martes 14 de octubre 2025

Amistoso internacional

Con Messi y un debutante, cuál es el posible 11 de la Selección Argentina ante Puerto Rico

En la última práctica antes del cierre de la gira, Lionel Scaloni paró un equipo con Lionel Messi y uno que se estrenará en la Albiceleste como dupla de ataque.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lionel Messi, Leandro Paredes y Nahuel Molina, en un entrenamiento en Miami.

Lionel Messi, Leandro Paredes y Nahuel Molina, en un entrenamiento en Miami.

La Selección Argentina se prepara para el segundo amistoso en esta fecha FIFA, que será frente a Puerto Rico este martes desde las 21 y por la pantalla de TyC Sports. Lionel Scaloni, entrenador del representativo nacional, cambiará prácticamente todo el equipo que arrancó con Venezuela y todo hace indicar que se producirá el debut de Juan Manuel López.

El cuerpo técnico considera que en esta gira, donde no hay puntos en disputa, es ideal que sumen minutos todos o la gran mayoría de los futbolistas que fueron citados, razón por la cual aprovechará el cruce de este martes para darle rodaje a quienes no lo tuvieron en el duelo que fue victoria por 1-0 ante Venezuela.

De acuerdo a lo que se pudo observar en la última práctica antes del amistoso con Puerto Rico, el Flaco López tendrá la oportunidad de jugar desde el inicio y podría formar la dupla ofensiva con Lionel Messi.

En la conferencia de prensa de este lunes, Scaloni confirmó que Messi jugará unos minutos en caso de estar bien y resta definir si serán de arranque o en el segundo tiempo. En caso de que Leo comience en el banco de suplentes, Nico Paz podría volver a jugar como titular como lo hizo ante Venezuela.

Además del Flaco López, los otros dos jugadores que podrían hacer su presentación en la Selección Argentina son Aníbal Moreno, su compañero en Palmeiras, y Lautaro Rivero, central de River. Los dos esperarán su chance en el banco junto a Scaloni.

Si bien habrá que esperar hasta este mismo martes para la confirmación del equipo, de acuerdo al último ensayo solamente repetirían dos jugadores respecto a la formación con Venezuela.

Emiliano Martínez volverá a atajar en busca de quedar más cerca del récord de Sergio Romero, mientras que Gio Lo Celso ocupará nuevamente un lugar en la mitad de la cancha.

Otros que también jugarán frente a Puerto Rico son Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone y Alexis Mac Allister. Aún restan algunos lugares por definirse y el cuerpo técnico de la Albiceleste aprovechará este encuentro para ver nuevos futbolistas de cara a la Copa del Mundo del año próximo.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Puerto Rico

Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Gio Lo Celso; Lionel Messi y José Manuel López.

FUENTE: TyC Sports

