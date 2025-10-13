lunes 13 de octubre 2025

El video

Escándalo: los hinchas de San Lorenzo corrieron a Moretti y tuvo que escapar en un patrullero

El regreso de Marcelo Moretti a la presidencia de San Lorenzo terminó en escándalo: fue recibido con insultos, le arrojaron proyectiles y tuvo que escapar en un patrullero. El caos institucional del Ciclón suma otro capítulo caliente y la crisis no da tregua.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Moretti

El caos institucional de San Lorenzo, que parece no tener fin, sigue sumando nuevos episodios. Luego de que el pasado lunes llegara la notificación judicial que habilita formalmente el regreso de Marcelo Moretti a la presidencia. Una semana más tarde, el máximo mandatario del Ciclón llegó a la sede del club para reasumir en el cargo con el fallo de la Justicia a su favor. Varios hinchas lo recibieron con insultos y, con el correr de las horas, se fueron autoconvocando cada vez más y todo terminó en escándalo: le tiraron proyectiles y escapó corriendo a un patrullero.

En un principio, apenas algunos de los simpatizantes del Ciclón que se encontraban por la zona, lo insultaron. Mientras se iba corriendo la bola de su presencia, cada vez más se hicieron y se generó una fuerte tensión, con varios intentando ingresar cada vez que se abrían las puertas y otros incluso violentándola a patadas. Con una mayor presencia policial, Moretti escapó escoltado. Posteriormente, la policía reprimió contra la gente.

Moretti, que atravesó una larga licencia luego de que saltara a la luz el escándalo por la cámara oculta en la que presuntamente recibía coimas por fichar a un juvenil, vio su mandato en jaque luego de que las renuncias que hicieron que se declare una acefalía a mediados de septiembre, que obligaba a formar un gobierno de transición y un posible llamado a elecciones anticipadas.

De todas maneras, la Cámara Civil hizo lugar a la medida cautelar que presentó y definió que "la supuesta acefalía del club fue irregular" y que el proceso "debía retrotraerse hasta que la CD se reúna nuevamente de manera legítima y conforme al Estatuto", según informó la propia institución en sus redes sociales. La Justicia, al igual que había ocurrido tiempo atrás cuando dio el visto bueno para que retomara sus funciones tras la licencia. A su vez, suspendió la convocatoria a Asamblea Extraoridnaria, hasta tanto la reunión de la CD sea convocada por el mandatario.

Una de las personas en firmar la disolución de la Mesa Directiva fue Ulises Morales, su presidente y quien apuntó con munición gruesa contra Moretti. “Fue un diálogo poco feliz, en malos términos. Yo creo que Moretti antes de asumir debería someterse a una pericia psiquiátrica. No está mentalmente preparado. Me envió un mensaje burlándose porque vuelve. ¿Les parece que la situación del club está para burlarse? Es patético. Creo que no está bien, es una persona que miente descaradamente”, relató para Radio La Red respecto a su última conversación con el mandatario.

