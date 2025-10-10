viernes 10 de octubre 2025

Silencio y aplausos: el emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo en la previa de San Martín-San Lorenzo

Antes del pitazo inicial, ambos equipos y los hinchas se unieron en un respetuoso minuto de silencio en homenaje a Miguelo, símbolo del fútbol argentino, quien dejó una huella imborrable en cada club que dirigió y tuvo dos ciclos como DT del Ciclón.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Antes del inicio del encuentro entre San Lorenzo y San Martín de San Juan, el estadio vivió un momento de profunda emoción. Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas se unieron en un sentido y respetuoso minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo, símbolo del fútbol argentino y referente indiscutido de la dirección técnica.

El gesto tuvo lugar en la previa del partido, cuando todo el Nuevo Gasómetro se detuvo para recordar al histórico entrenador, quien dejó una huella imborrable en el club azulgrana durante sus dos ciclos como director técnico.

Russo fue una figura admirada no solo por su capacidad profesional, sino también por sus valores humanos, su temple y su pasión por el deporte. Su partida generó un profundo pesar en el ambiente futbolero, y el homenaje en la cancha de San Lorenzo fue una muestra más del cariño y respeto que cosechó a lo largo de su carrera.

