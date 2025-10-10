viernes 10 de octubre 2025

Tristeza infinita

Los restos de Miguel Ángel Russo fueron trasladados al cementerio: una bandera de Boca acompañó al cajón

El cortejo fúnebre dejó La Bombonera para dirigirse Pilar, donde se llevará a cabo la última ceremonia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
G256pcuXsAAXtZc

Apenas pasadas las 10, tres motos de la Policía antecedieron a dos autos: uno con ofrendas florales y otro con el féretro cubierto por una bandera de Boca, y al resto de los vehículos que trasladaban a sus familiares y allegados más íntimos.

Los hinchas que se habían congregado en la puerta principal del club, en Brandsen 805, acompañaron con aplausos el paso de la caravana y lo coronaron con un sentido canto de homenaje a Russo: "Vos nos diste la Copa, lo que hiciste por Boca no se olvida en la vida".

Si bien este viernes las puertas iban a estar abiertas para que la gente pasara a despedir al extinto DT entre las 10 y las 12, se decidió que se extendiera el horario en la noche del jueves y reservar la mañana siguiente para el núcleo más íntimo, tal como finalmente ocurrió.

