jueves 9 de octubre 2025

Quiénes son

Desamparados, en plena estructura: sumó a un delantero y dos volantes para el Regional Amateur

No queda nada para el arranque de la competencia federal y desde el barrio Patricias Sanjuaninas anunciaron novedades sobre las incorporaciones. Los tres que abrocharon su estadía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Prensa Desamparados.&nbsp;

Foto: Prensa Desamparados. 

El Regional Amateur está a la vuelta de la esquina. Sportivo Desamparados recibió la invitación a la competencia y se rearma de la mejor manera para el arranque. Con este panorama desde la CD se movieron rápido para empezar a traer jugadores: en las últimas horas abrocharon a tres, un delantero y dos volantes.

Cuando todavía estaba fresca la noticia del regreso de Oscar Sainz al Barrio Patricias Sanjuaninas, desde la Comisión anunciaron los próximos soldados que tendrá el equipo. ¿Quiénes son?

El primero de ellos es el delantero Martín Ozan, que viene de vestir la camiseta de Sportivo 9 de Julio. Por otro lado, los volantes corresponden a Paulo Garín, ex Aberastain, y Horacio Malinar, de último paso por Fadep.

Captura de pantalla 2025-10-09 184729

Así se jugará la primera fecha del Regional Amateur:

El que irá en busca de revancha es Sportivo Desamparados, que luego de ser invitado puso primera para conseguir el ascenso. Frente a este panorama y sin mucho ruido, se arma para dar el batacazo frente a Colón Junior el próximo 19 de octubre. El Víbora, al igual que el Merengue, Peñaflor y Alianza, integran la Zona 10.

En tanto, la zona 9 está compuesta por Unión, Atenas y Marquesado. La historia viene pareja con estos equipos, que pese a hacer buenos torneos en la local, vienen marcando un buen paso a lo largo del tiempo. El Azul, que viene de consagrarse en el Apertura, enfrentará al Mirasol de Pocito y el Far West quedará libre.

Y por último, en el grupo 8, están los equipos del interior de San Juan: Paso de Los Andes de Albardón, Árbol Verde de Jáchal, Sarmiento y Belgrano, estos últimos de Media Agua. La primera fecha cruzará a Paso de Los Andes con el Arbolino y en el duelo de próceres, Sarmiento y Belgrano. Ambos encuentros irán el mismo 19 de octubre.

