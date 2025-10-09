Con la camiseta de Quintero y un ramo de flores, un hincha de River despidió a Russo en La Bombonera

Murió Miguel Ángel Russo y los hinchas de River lo despidieron en la Bombonera.

Con la camiseta alternativa de River puesta, ramo de flores en mano y lágrimas en los ojos, el hombre se presentó en el mítico barrio de La Boca para despedir a uno de los grandes. "Vivo cerca y vine a despedir a un hombre del fútbol", dijo ante los medios presentes. Aclaró que su gesto no tenía ninguna otra intención: "No estoy acá para provocar".

En una zona donde no es habitual ver camisetas riverplatenses, el fanático cruzó la barrera de la rivalidad con un mensaje que fue directo al corazón de todos. "Todos tendrían que aprender de Russo. Aparte, un luchador. Murió de la misma forma que mi mamá y mi papá. Lo vi luchar y yo sabía cómo estaba, porque lo sufrí", expresó conmovido.

Pero eso no fue todo. Entre lágrimas, el hombre reveló una conexión aún más profunda con el mundo xeneize: "Conozco al papá de Riquelme, a Cacho. Mi hijo se llama Juan Román, porque me gusta el fútbol y él lo sabe". El video: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1976309941318152401?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1976309941318152401%7Ctwgr%5E92c7aef50a04d7af1143865468666dc8d71eac0d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lmneuquen.com%2Fdeportes%2Fla-increible-historia-del-hincha-river-fue-al-velorio-despedir-miguel-angel-russo-n1212487&partner=&hide_thread=false "VENGO A SALUDAR A UN TIPO DEL FÚTBOL"Un hincha de River se acercó a La Bombonera para homenajear a Miguel Ángel Russo#PelotaParada pic.twitter.com/8bi8FkPzqo — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 9, 2025

