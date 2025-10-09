jueves 9 de octubre 2025

Con la camiseta de Quintero y un ramo de flores, un hincha de River despidió a Russo en La Bombonera

La muerte de Miguel Ángel Russo generó una enorme conmoción en el mundo del fútbol argentino. Exjugador, técnico campeón y símbolo de respeto dentro y fuera de la cancha, su despedida en La Bombonera dejó imágenes que conmovieron. Pero una en particular se llevó todas las miradas: un hincha de River se acercó al estadio de Boca para rendirle homenaje.

Murió Miguel Ángel Russo y los hinchas de River lo despidieron en la Bombonera.&nbsp;

Con la camiseta alternativa de River puesta, ramo de flores en mano y lágrimas en los ojos, el hombre se presentó en el mítico barrio de La Boca para despedir a uno de los grandes. "Vivo cerca y vine a despedir a un hombre del fútbol", dijo ante los medios presentes. Aclaró que su gesto no tenía ninguna otra intención: "No estoy acá para provocar".

En una zona donde no es habitual ver camisetas riverplatenses, el fanático cruzó la barrera de la rivalidad con un mensaje que fue directo al corazón de todos. "Todos tendrían que aprender de Russo. Aparte, un luchador. Murió de la misma forma que mi mamá y mi papá. Lo vi luchar y yo sabía cómo estaba, porque lo sufrí", expresó conmovido.

Pero eso no fue todo. Entre lágrimas, el hombre reveló una conexión aún más profunda con el mundo xeneize: "Conozco al papá de Riquelme, a Cacho. Mi hijo se llama Juan Román, porque me gusta el fútbol y él lo sabe".

El video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1976309941318152401?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1976309941318152401%7Ctwgr%5E92c7aef50a04d7af1143865468666dc8d71eac0d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lmneuquen.com%2Fdeportes%2Fla-increible-historia-del-hincha-river-fue-al-velorio-despedir-miguel-angel-russo-n1212487&partner=&hide_thread=false

