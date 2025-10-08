El homenaje de la Selección para Russo, el mensaje de Chiqui Tapia y el partido de reserva suspendido

Luego de que se conociera la triste noticia de la muerte de Miguel Ángel Russo , el mundo del fútbol reacción de manera inmediata. Por un lado, los jugadores de la Selección Argentina , que se entrenan pensando en los amistosos de los próximos días, realizó un minuto de silencio en honor al entrenador de Boca que este miércoles 8 de octubre perdió la vida tras luchar contra una dura enfermedad.

Los jugadores de la Albiceleste, entre los que se encuentra Leandro Paredes, capitán del Xeneize, le rindieron un respetuoso homenaje al DT que falleció a sus 69 años. En medio del entrenamiento que se realizaba en el predio de Inter Miami, los dirigidos por Lionel Scaloni se reunieron en el centro de la cancha e hicieron su propia dedicatoria.

La Selección Argentina hace un minuto de silencio por Miguel Ángel Russo.

Por su parte, a través de las redes sociales y acompañando al conjunto nacional, Claudio 'Chiqui' Tapia publicó un mensaje por la muerte de Russo. El presidente de la AFA manifestó: "Se fue Miguel Ángel Russo y, con él, una forma de vivir el fútbol. Pero yo no hablo sólo del técnico, hablo del hombre, porque tuve la suerte de conocerlo. Su grandeza estaba en los gestos, en la humildad, en ese respeto con el que caminaba por el mundo, aún cuando había ganado tanto".

Mediante su cuenta de Instagram, en la que subió una foto junto al DT, el máximo dirigente del fútbol argentino agregó: "Mis más sinceras condolencias a su familia y amigos. Sin dudas, dejó una huella en el fútbol argentino. El recuerdo será siempre con esa sonrisa que tanto lo caracterizó. ¡Volá alto, Miguelo!".

Se fue Miguel Ángel Russo y, con él, una forma de vivir el fútbol. Pero yo no hablo sólo del técnico, hablo del hombre, porque tuve la suerte de conocerlo. Su grandeza estaba en los gestos, en la humildad, en ese respeto con el que caminaba por el mundo, aún cuando había ganado tanto. Mis más sinceras condolencias a su familia y amigos. Sin dudas, dejó una huella en el fútbol argentino. El recuerdo será siempre con esa sonrisa que tanto lo caracterizó. ¡Volá alto, Miguelo!

Por su parte, el equipo de la Reserva de Boca, que jugaba al momento en que trascendió la noticia, suspendió su partido. El encuentro entre el equipo de Mariano Herrón y Belgrano se suspendió a los 37 minutos del primer tiempo, frente al luto de la institución. El árbitro fue advertido sobre la situación y sin más pitó el final.

Desde la dirigencia del Xeneize se optó por la misma decisión para el partido que iba a disputar el combinado de futsal a partir de las 20.30.