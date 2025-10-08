miércoles 8 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tras la muerte

El homenaje de la Selección para Russo, el mensaje de Chiqui Tapia y el partido de reserva suspendido

El fútbol argentino respondió de manera inmediata ante la noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo y, por ello, mostró sus respetos al entrenador de Boca que este miércoles perdió la vida.

Por Redacción Tiempo de San Juan
21

Luego de que se conociera la triste noticia de la muerte de Miguel Ángel Russo, el mundo del fútbol reacción de manera inmediata. Por un lado, los jugadores de la Selección Argentina, que se entrenan pensando en los amistosos de los próximos días, realizó un minuto de silencio en honor al entrenador de Boca que este miércoles 8 de octubre perdió la vida tras luchar contra una dura enfermedad.

Lee además
miguel angel russo sera velado en el hall principal de la bombonera
Último adiós

Miguel Ángel Russo será velado en el hall principal de La Bombonera
La tristeza de los técnicos sanjuaninos. 
De luto

El dolor de los técnicos sanjuaninos por el fallecimiento de Russo: "Murió de pie"

Los jugadores de la Albiceleste, entre los que se encuentra Leandro Paredes, capitán del Xeneize, le rindieron un respetuoso homenaje al DT que falleció a sus 69 años. En medio del entrenamiento que se realizaba en el predio de Inter Miami, los dirigidos por Lionel Scaloni se reunieron en el centro de la cancha e hicieron su propia dedicatoria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gastonedul/status/1976063702894829687&partner=&hide_thread=false

Por su parte, a través de las redes sociales y acompañando al conjunto nacional, Claudio 'Chiqui' Tapia publicó un mensaje por la muerte de Russo. El presidente de la AFA manifestó: "Se fue Miguel Ángel Russo y, con él, una forma de vivir el fútbol. Pero yo no hablo sólo del técnico, hablo del hombre, porque tuve la suerte de conocerlo. Su grandeza estaba en los gestos, en la humildad, en ese respeto con el que caminaba por el mundo, aún cuando había ganado tanto".

Mediante su cuenta de Instagram, en la que subió una foto junto al DT, el máximo dirigente del fútbol argentino agregó: "Mis más sinceras condolencias a su familia y amigos. Sin dudas, dejó una huella en el fútbol argentino. El recuerdo será siempre con esa sonrisa que tanto lo caracterizó. ¡Volá alto, Miguelo!".

Embed - Chiqui Tapia on Instagram: "Se fue Miguel Ángel Russo y, con él, una forma de vivir el fútbol. Pero yo no hablo sólo del técnico, hablo del hombre, porque tuve la suerte de conocerlo. Su grandeza estaba en los gestos, en la humildad, en ese respeto con el que caminaba por el mundo, aún cuando había ganado tanto. Mis más sinceras condolencias a su familia y amigos. Sin dudas, dejó una huella en el fútbol argentino. El recuerdo será siempre con esa sonrisa que tanto lo caracterizó. ¡Volá alto, Miguelo!"
View this post on Instagram

A post shared by Chiqui Tapia (@chiquitapia)

Por su parte, el equipo de la Reserva de Boca, que jugaba al momento en que trascendió la noticia, suspendió su partido. El encuentro entre el equipo de Mariano Herrón y Belgrano se suspendió a los 37 minutos del primer tiempo, frente al luto de la institución. El árbitro fue advertido sobre la situación y sin más pitó el final.

Desde la dirigencia del Xeneize se optó por la misma decisión para el partido que iba a disputar el combinado de futsal a partir de las 20.30.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/okdobleamarilla/status/1976061582154268836&partner=&hide_thread=false

Seguí leyendo

Sonriente, feliz y un apretado abrazo con el 'Pulpo' González: así fue el último paso de 'Miguelo' por San Juan

Murió Miguel Ángel Russo

Mundial Sub20: Argentina goleó a Nigeria y se metió a cuartos de final

Goles, emociones y grandes actuaciones: así fue la fecha 3 del fútbol femenino universitario

Arranca el sueño de los equipos sanjuaninos: así se jugará la primera fecha del Regional Amateur

Arranca la venta de entradas en el Estadio Aldo Cantoni para el TC2000 y el Zonal Cuyano

Adiós al "Droga" Farías, emblema de una época gloriosa de San Martín

Seis pilotos, una leyenda que despierta: anécdotas, sensaciones y un debut sanjuanino en el histórico regreso de "El Zonda"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
murio miguel angel russo
Dolor en el fútbol argentino

Murió Miguel Ángel Russo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video: así fue la gresca que protagonizó Nicole Bajinai antes de ser asesinada de un tiro en Capital
Barrio Echeverría

Video: así fue la gresca que protagonizó Nicole Bajinai antes de ser asesinada de un tiro en Capital

Nicolás Alé se cubrió el rostro durante toda la audiencia.
Caso Nicolás Alé

Conocé al presunto estafador que acumula denuncias y se enfurece por las fotos

¿Cambiazo de los amantes? La alternativa a los telos que crece en San Juan
Relevamiento hot

¿Cambiazo de los amantes? La alternativa a los "telos" que crece en San Juan

Murió una mujer de 80 años dentro de un taxi en Rawson: volvía al sanatorio porque se sentía mal
Deceso

Murió una mujer de 80 años dentro de un taxi en Rawson: volvía al sanatorio porque se sentía mal

El sospechoso frente al juez Roberto Montilla.
Padrastro pervertido

Con el monstruo en casa: acusan a changarín de violar a sus dos hijastras, una de las cuales tuvo un hijo

Te Puede Interesar

La tristeza de los técnicos sanjuaninos. 
De luto

El dolor de los técnicos sanjuaninos por el fallecimiento de Russo: "Murió de pie"

Por Antonella Letizia
Quieren crear dos secretarías más en la Escuela de Ciencias de la Salud: ¿el paso previo a convertirla en facultad?
Proyecto

Quieren crear dos secretarías más en la Escuela de Ciencias de la Salud: ¿el paso previo a convertirla en facultad?

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave
Rawson

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave

Sonriente, feliz y un apretado abrazo con el Pulpo González: así fue el último paso de Miguelo por San Juan
Recuerdo

Sonriente, feliz y un apretado abrazo con el 'Pulpo' González: así fue el último paso de 'Miguelo' por San Juan

Lo filmaron robando las tapas de una Hilux en Rawson y pasará un año y dos meses en el Penal
Video

Lo filmaron robando las tapas de una Hilux en Rawson y pasará un año y dos meses en el Penal