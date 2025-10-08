jueves 9 de octubre 2025

Último adiós

Miguel Ángel Russo será velado en el hall principal de La Bombonera

El histórico entrenador de Boca Juniors, que conquistó la sexta Copa Libertadores del club, murió a los 69 años. Su despedida será este jueves desde las 8 de la mañana en Brandsen 805, y se extenderá durante 24 horas.

El mundo del fútbol argentino despide con profunda tristeza a Miguel Ángel Russo, una de las figuras más queridas y respetadas del deporte nacional. El entrenador, que a lo largo de su carrera marcó una huella imborrable en Boca Juniors y en varios clubes del país, falleció a los 69 años, rodeado de su familia.

Por decisión del club y de su entorno más cercano, el velatorio se realizará en el hall principal de La Bombonera, el estadio que fue su casa hasta los últimos días y donde vivió algunos de los momentos más gloriosos de su trayectoria.

El último adiós comenzará este jueves a las 8 de la mañana en Brandsen 805 y se extenderá durante 24 horas, para que los hinchas de Boca y los amantes del fútbol puedan acercarse a rendirle homenaje.

La noticia de su fallecimiento conmovió a todo el país y llegó incluso hasta el plantel de la Selección Argentina, que se encuentra concentrado en Miami. Durante el entrenamiento, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, comunicó la noticia a Lionel Scaloni y al equipo, que interrumpió la práctica para guardar un minuto de silencio en señal de respeto.

Russo permanecía bajo internación domiciliaria, luego de complicaciones de salud que se habían agravado en las últimas semanas.

A través de un comunicado, Boca Juniors expresó su pesar:

“El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”. “El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”.

