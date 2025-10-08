jueves 9 de octubre 2025

Automovilismo

Después de seis años, Fabián Flaque vuelve al automovilismo grande: será el representante sanjuanino en el TC2000

El experimentado corredor figura en la lista de inscriptos de la categoría para este fin de semana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este fin de semana el TC 2000 correrá su novena fecha del calendario en el autódromo "El Zonda" Eduardo Copello de San Juan, en su reapertura después de 6 años sin actividad de automovilismo. Para esta ocasión el piloto Fabián Flaqué confirmó su presencia con un Chevrolet Sedán (5 puertas) del equipo Pro Racing, oficial de esa marca, siendo el único representante nuestro en la categoría nacional.

"Salió la oportunidad a último momento, agradecido a la categoría por ofrecerme el auto, y a la Provincia y al Gobierno de San Juan por poner El Zonda nuevamente en actividad. Las expectativas es hacer lo mejor que pueda, teniendo en cuenta que hace un montón que no corro en ninguna categoría de automovilismo, la idea es ir paso a paso y vuelta tras vuelta mejorar para ir adaptándome al auto. Es una gran oportunidad poder volver a correr con el regreso de este autódromo emblemático para todos los sanjuaninos".

Flaqué se subirá al mismo auto con el que Ulises Campillay, otro de los pilotos sanjuaninos, corrió en el autódromo de Oberá en la primera fecha del calendario. Es un modelo Sedán, no SUV, que es un vehículo utilitario que ocupa gran parte de la categoría, con marcas y modelos como Chevrolet Tracker, Fiat Pulse, volkswagen Nivus, Toyota Cross, entre otros.

Fabián tuvo su última carrera en este circuito el 11 de mayo de 2019, cuando finalizó en el segundo puesto en la carrera final del Top Race Series.

