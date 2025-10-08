jueves 9 de octubre 2025

Estafa virtual

Un jubilado sanjuanino cayó en el cuento de las promociones y perdió $10.000.000

El hecho fue denunciado por un jubilado de Rawson, quien descubrió la estafa a partir del aviso de su banco. Desconocidos habían vaciado su cuenta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un jubilado de Rawson volvió a caer en el cuento de las falsas promociones bancarias. Mordió el anzuelo y, sin saberlo, ingresó a la aplicación de unos delincuentes cibernéticos creyendo que le serviría para obtener descuentos en una cadena de supermercados, pero terminó estafado en 10.000.000 de pesos.

Fuentes judiciales señalaron que el damnificado es un abuelo de 81 años, de apellido Pareja, que reside en Médano de Oro, Rawson. El anciano contó que no sabe exactamente cuándo empezó todo esto, pero supone que fue un par de meses atrás, en una ocasión en que ingresó a una aplicación que ofrecía descuentos para jubilados en una conocida cadena de supermercados.

En aquella oportunidad, mientras navegaba por una red social, vio un aviso que promocionaba esos descuentos destinados a personas de la tercera edad e indicaba un enlace para adherirse a esos beneficios. El abuelo ingresó a la aplicación y comenzó a completar los datos que le pedían: información personal y de su tarjeta, según fuentes del caso. Al parecer, también lo engañaron y le sustrajeron sus claves.

La cuestión fue que el anciano hizo “la gestión”, pero jamás imaginó que esa plataforma pertenecía a delincuentes cibernéticos que estaban al acecho de potenciales víctimas. Es más, se olvidó de esa promoción y pasaron semanas y meses hasta que, en estos días, recibió un llamado de su banco.

Un agente bancario se contactó con él para confirmar si era el titular de la cuenta y ahí lo notificó de que habían detectado una serie de movimientos sospechosos de dinero a su nombre por un monto de 10.000.000 de pesos, de acuerdo con voceros judiciales y policiales. También le señalaron que las transferencias se habían realizado semanas atrás y que el dinero fue a parar a varias billeteras virtuales de distintas personas.

Al anciano casi le da un ataque al corazón, dado que él no había realizado ninguna de esas operaciones. Fue así que, el martes último, se presentó en la Central de Policía a radicar la denuncia. El caso fue derivado a la UFI Delitos Informáticos y Estafas. Pareja no es la primera víctima de estas maniobras. TIEMPO DE SAN JUAN publicó el 11 de septiembre pasado otro caso similar de una abuela que perdió 2.000.000 de pesos bajo la misma modalidad.

