martes 30 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Estafa virtual

Otro jubilado sanjuanino sufrió un fraude de $8.000.000 con una falsa aplicación de inversiones de YPF

El hombre entró a esa plataforma con la expectativa de obtener ganancias de supuestas acciones de YPF. Invirtió 8 millones y en los últimos días descubrió que no puede recuperarlos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un jubilado sanjuanino descubrió que no solo no obtuvo las ganancias prometidas, tampoco pudo recuperar su inversión. Tras tres meses de apostar su dinero en supuestas acciones de YPF, se dio cuenta de que delincuentes cibernéticos le habían sacado 8.000.000 de pesos mediante una falsa plataforma de inversiones de la petrolera.

Lee además
La empleada del Registro Civil y los Navarro, los principales sospechosos.
Registro Civil de Pocito

Los nombres de los 8 nuevos imputados en el caso de los falsos DNI y la trama de las estafas por $120.000.000
El abogado Chaves afirmó que esta es la propiedad de Santiago del Estero que les pertenecía y que fue vendida por el supuesto corredor inmobiliario.
Entre colegas

Un abogado y un supuesto corredor inmobiliario fueron denunciados por otro letrado por las estafas con dos terrenos

El caso fue denunciado el fin de semana en una dependencia policial de Santa Lucía y tuvo como triste protagonista a un jubilado de 66 años, de apellido Ibaceta, revelaron fuentes policiales. El hombre es de un barrio de Santa Lucía y aparentemente mordió el anzuelo cuando, en una red social, vio la publicidad de una aplicación de España que ofrecía acciones de la compañía YPF.

El jubilado se contactó con los supuestos agentes financieros y éstos le fueron dando instrucciones para invertir distintas sumas de dinero, siempre con la promesa de ganar jugosos intereses. Fuentes del caso señalaron que, según la denuncia, el hombre realizó varias transferencias hasta acumular un total de 8.000.000 de pesos.

Esto se fue prolongando en el tiempo y, pasados tres meses, el jubilado comenzó a preocuparse porque no veía las ganancias prometidas. En las últimas semanas envió sucesivos mensajes para reclamar su dinero, pero la respuesta que recibió fue que siguiera invirtiendo. Finalmente, no recuperó ni un peso de lo invertido y denunció la estafa en la Subcomisaría Santa Lucía Este, mientras que desde ese lugar dieron intervención a la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

Temas
Seguí leyendo

Rechazan la libertad de un implicado en el brutal asalto contra el empresario que quedó cuadripléjico

Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?

Dos choferes sanjuaninos de aplicaciones fueron emboscados y asaltados cuando fueron a buscar sus pasajes

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego

Conocé al "Buchón", el preso que escapó de una dependencia policial y fue recapturado siete horas después

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia

Muerte del ciclista en Ullum: las dudas por el celular desaparecido y las claves para la fiscalía

Un preso pidió ir al baño, se fugó de la subcomisaría de Santa Lucía y horas más tarde lo recapturaron

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
escandalo en una heladeria de rivadavia: padre e hijo discutieron y uno saco un arma de fuego
Insólito

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego
Insólito

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero
En las redes

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan
Pronóstico

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia
Preocupación

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson.
Reporte oficial

Muerte en Chimbas: la ayuda de un cafetero y el rol de un camionero en medio de la desesperación

Te Puede Interesar

La zona de la calle Lemos está en plena transformación y ahora cobijará un polo gastronómico en Rawson.
Ordenamiento

Como Capital, Rawson avanza con la reubicación de sus carritos de comida rápida en polos gastronómicos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?
Buena noticia

Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?

Los hospitales de Sarmiento y Albardón ya pueden realizar cirugías laparoscópicas, lo que las autoridades calificaron como un avance en el ámbito de la salud local.
Gran avance

Dos hospitales del interior sanjuanino empiezan a realizar cirugías laparoscópicas

Imagen ilustrativa
Estafa virtual

Otro jubilado sanjuanino sufrió un fraude de $8.000.000 con una falsa aplicación de inversiones de YPF

Le revisamos el celular a Raúl Moreno: sus emojis de avión, su trabajo en River y su contacto más famoso
Paren en Off

Le revisamos el celular a Raúl Moreno: sus emojis de avión, su trabajo en River y su contacto más famoso