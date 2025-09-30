Otro jubilado sanjuanino sufrió un fraude de $8.000.000 con una falsa aplicación de inversiones de YPF

Un jubilado sanjuanino descubrió que no solo no obtuvo las ganancias prometidas, tampoco pudo recuperar su inversión. Tras tres meses de apostar su dinero en supuestas acciones de YPF, se dio cuenta de que delincuentes cibernéticos le habían sacado 8.000.000 de pesos mediante una falsa plataforma de inversiones de la petrolera.

El caso fue denunciado el fin de semana en una dependencia policial de Santa Lucía y tuvo como triste protagonista a un jubilado de 66 años, de apellido Ibaceta , revelaron fuentes policiales. El hombre es de un barrio de Santa Lucía y aparentemente mordió el anzuelo cuando, en una red social, vio la publicidad de una aplicación de España que ofrecía acciones de la compañía YPF.

El jubilado se contactó con los supuestos agentes financieros y éstos le fueron dando instrucciones para invertir distintas sumas de dinero, siempre con la promesa de ganar jugosos intereses. Fuentes del caso señalaron que, según la denuncia, el hombre realizó varias transferencias hasta acumular un total de 8.000.000 de pesos.

Esto se fue prolongando en el tiempo y, pasados tres meses, el jubilado comenzó a preocuparse porque no veía las ganancias prometidas. En las últimas semanas envió sucesivos mensajes para reclamar su dinero, pero la respuesta que recibió fue que siguiera invirtiendo. Finalmente, no recuperó ni un peso de lo invertido y denunció la estafa en la Subcomisaría Santa Lucía Este, mientras que desde ese lugar dieron intervención a la UFI Delitos Informáticos y Estafas.