Un abogado y un supuesto corredor inmobiliario fueron denunciados por otro letrado por las estafas con dos terrenos

El abogado Chaves afirmó que esta es la propiedad de Santiago del Estero que les pertenecía y que fue vendida por el supuesto corredor inmobiliario.

Dos terrenos, un puñado de papeles firmados y la confianza rota. Así es la historia que terminó en Tribunales, con la familia de un abogado que denunció a otro conocido letrado sanjuanino y a un supuesto corredor inmobiliario por presunta estafa. Lo acusan que apropiarse ilegalmente de dos terrenos y de venderlos.

La denuncia fue presentada por Marcelo Alejandro y María Fernanda Chaves Taboada , hijos del abogado Fernando Chaves , quienes relataron una serie de hechos que comenzaron a fines de 2021. Según el escrito, todo se desencadenó tras una seguidilla de tragedias familiares: ese año fallecieron una hija y la esposa del abogado Chaves.

En ese contexto de dolor, apareció en escena el abogado Néstor Omar Quiroga, a quien el doctor Chaves conocía por su actividad profesional y con quien incluso había compartido trabajos por causas que tramitaron juntos. También se incorporó a la trama Aníbal Fabricio Jesús Rodríguez, presentado como corredor inmobiliario.

image El abogado Fernando Chaves apuntó contra este supuesto corredor inmobiliario de apellido Rodríguez.

Los Chaves aseguran que Quiroga se ganó la confianza del padre y lo convenció de firmar distintos instrumentos legales. Primero, le ofreció ocuparse de la casa familiar en Santiago del Estero, que había quedado sola tras la muerte de la señora del abogado Chavez. La idea, según la denuncia, era que Rodríguez se hiciera cargo de la vivienda y así evitar robos o usurpaciones. Para ello, se firmó un contrato de “tenencia” a su favor.

En paralelo, comenzó a gestarse el negocio de un loteo en un terreno de Rawson. Allí, Rodríguez habría recibido en 2023 dos millones de pesos “para empezar con el movimiento de máquinas y la apertura de calles”, pero nada de eso ocurrió. Los denunciantes agregan que incluso enviaba videos para demostrar un avance ficticio en las obras.

El escrito también relata que, mientras Fernando Chaves estaba en España en 2023 y 2024, Quiroga y Rodríguez aprovecharon su ausencia para avanzar con más papeles. Según la denuncia, engañaron a los hijos de Chaves para que firmaron unos papeles, que no era otra cosa que una cesión de derechos de la casa de Santiago del Estero. Así fue que Rodríguez se quedó con documentación clave y vendió la propiedad sin autorización de los Chaves y se quedó con el dinero.

image El abogado Chaves también denunció a su colega, Omar Quiroga.

El 25 de septiembre de 2025, la familia presentó formalmente la denuncia. Acusaron a Quiroga y Rodríguez de haber armado un plan sistemático. Primero, por ganarse la confianza en un momento de vulnerabilidad. Después, por ofrecerles soluciones legales que en los hechos significaban despojar a los Chaves de sus bienes. Y finalmente, por retener la documentación y concretar operaciones que nunca fueron informadas a los verdaderos dueños.

En la denuncia se habla de “una estafa en coautoría”, de cesiones de derechos firmadas bajo engaños, de dinero que circuló, pero no se aplicó al fin prometido y de terrenos que cambiaron de manos sin autorización.

El caso quedó en manos de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, a cargo del fiscal Guillermo Heredia, quien deberá analizar la abundante prueba documental aportada: contratos, cartas notariales, certificados de defunción y poderes. La investigación recién comienza, pero ya tiene a dos letrados bajo la lupa: uno por haber confiado, y otro por supuestamente haber traicionado esa confianza.