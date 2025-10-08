Entraron a una escuela de Santa Lucía y sin violencia se llevaron computadoras

Sin ejercer ningún tipo de violencia, desconocidos entraron al edificio de la Escuela Gral. Balcarce, en Santa Lucía, y se llevaron tres computadoras. No dejaron rastros de ingreso forzado ni de desorden, por lo que los investigadores no descartan que el autor sea alguien vinculado al establecimiento.

El episodio se conoció este martes 7 de octubre cuando Mariano Testina, director del colegio ubicado en las calles Sarmiento y Martín Cuello, descubrió el faltante de tres netbooks durante un control de rutina en la sala de computación. Tras consultar a los docentes y personal de la escuela, nadie supo explicar qué había pasado ni cuándo fueron retiradas las máquinas.

Lo más llamativo es que no se hallaron puertas, ventanas ni cerraduras forzadas, lo que llevó a pensar que el robo fue cometido por alguien con acceso al lugar o con conocimiento de los movimientos internos. Además, no se pudo precisar la fecha exacta del hecho, ya que el último control se había hecho varios días antes, expresaron en la Policía.

El caso quedó en manos de los policías de la Comisaría 5ª y bajo la investigación del personal de la UFI de Delitos Contra la Propiedad, quienes dispusieron las primeras medidas de rigor para poder identificar a los autores.