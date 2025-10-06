Lo atrapan infraganti intentando entrar a robar a una casa de Santa Lucía

Un joven de 23 años fue detenido el domingo por la noche luego de ser sorprendido cuando intentaba ingresar a una vivienda en Santa Lucía con intenciones de robar. Policías de Subcomisaría Santa Lucía Este lograron capturarlo tras una breve persecución.

El hecho ocurrió el 5 de octubre de 2025, cuando Ceferino Omar Molina y otro sujeto -que logró escapar- intentaron forzar la ventana del domicilio y local comercial perteneciente a una mujer de 50 años. La rápida actuación policial permitió aprehender a Molina en el interior de una vivienda vecina, donde intentó ocultarse.

Se inició el procedimiento especial de flagrancia por los delitos de robo simple en grado de tentativa y violación de domicilio. El detenido quedó a disposición de la Justicia y alojado en sede policial mientras avanza la investigación.

