lunes 6 de octubre 2025

Inseguridad

Lo atrapan infraganti intentando entrar a robar a una casa de Santa Lucía

El hecho ocurrió el domingo por la noche y la aprehensión estuvo a cargo de la Subcomisaría Santa Lucía Este.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un joven de 23 años fue detenido el domingo por la noche luego de ser sorprendido cuando intentaba ingresar a una vivienda en Santa Lucía con intenciones de robar. Policías de Subcomisaría Santa Lucía Este lograron capturarlo tras una breve persecución.

Aprehensión

Discutió con un vecino en Santa Lucía, sacó una pistola y lo amenazó de muerte
Comisaría 5°

Capturaron en Santa Lucía a dos peligrosos delincuentes: uno es el "ladrón de los guantes" y el otro tenía pedido de captura

El hecho ocurrió el 5 de octubre de 2025, cuando Ceferino Omar Molina y otro sujeto -que logró escapar- intentaron forzar la ventana del domicilio y local comercial perteneciente a una mujer de 50 años. La rápida actuación policial permitió aprehender a Molina en el interior de una vivienda vecina, donde intentó ocultarse.

Se inició el procedimiento especial de flagrancia por los delitos de robo simple en grado de tentativa y violación de domicilio. El detenido quedó a disposición de la Justicia y alojado en sede policial mientras avanza la investigación.

