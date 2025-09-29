lunes 29 de septiembre 2025

Fuga en Santa Lucía

Conocé al "Buchón", el preso que escapó de una dependencia policial y fue recapturado siete horas después

El preso que fugó de la Subcomisaría Este de Santa Lucía tiene antecedentes desde el 2022. El hombre se mantuvo prófugo durante siete horas hasta que lo capturaron en el mismo departamento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Salieron a la luz la imagen y los antecedentes de Javier Emanuel Molina, el preso que se fugó este jueves al mediodía de la Subcomisaría Este de Santa Lucía. La aventura del “Buchón” –así lo apodan- no duró demasiada, después de siete horas y una persecución fue recapturado por los policías de la brigada de la UFI Delitos contra la Propiedad.

La fuga ocurrió este lunes 29 de septiembre, cuando el “Buchón” Molina estaba alojado en esa dependencia a raíz de una contravención por un desorden en la vía pública, señalaron. Como ese edificio no cuenta con calabozos, lo dejaron en una oficina vigilada por el encargado de contraventores. Pasadas las 11.30, el preso pidió permiso para ir al baño, entró y no volvió a salir.

image

El agente notó que se demoraba más de la cuenta y, cuando entró al baño a ver qué pasaba, descubrió que había escapado por un tragaluz. La alerta desató un fuerte operativo cerrojo que se extendió durante siete horas hasta que finalmente fue recapturado en una vivienda del barrio Noroeste de Santa Lucía por los policías de civil.

El “Buchón” tiene 27 años, es del barrio Banderas Argentinas de Concepción y registra otras caídas en la Policía. Fuentes judiciales señalaron que en julio de este año fue imputado por hurto y se ordenó su captura. Meses antes, en marzo, fue condenado a tres meses de prisión efectiva por hurto en grado de tentativa, pena que cumplió en junio.

En 2024 había estado involucrado en distintos hechos: en julio fue procesado por evasión culposa y en mayo fue condenado a seis meses de prisión efectiva por un robo simple ocurrido en jurisdicción de la Comisaría 2ª, aunque más tarde obtuvo la libertad asistida. Su prontuario se remonta a enero de 2022, cuando enfrentó una causa por robo agravado.

Temas
