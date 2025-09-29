Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero

El colectivero Mario Gómez, empleado de transporte de pasajeros El Triunfo - Clasur, falleció recientemente, según informó la empresa el último domingo. Gómez se desempeñaba como chofer y, a lo largo de los años, fue destacado por su dedicación y compañerismo.

Desde la compañía emitieron un comunicado expresando sus condolencias a la familia, amigos y seres queridos del trabajador, y aseguraron que su recuerdo permanecerá entre quienes compartieron con él la labor diaria.

Tras conocerse la noticia, colegas y conocidos manifestaron su pesar a través de redes sociales y mensajes, destacando la calidad humana de Gómez y su compromiso con el trabajo. image

Temas empresa

Sanjuanina

muerte

colectivero