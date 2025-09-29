lunes 29 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En las redes

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero

Desde la compañía emitieron un comunicado expresando sus condolencias a la familia, amigos y seres queridos de Mario Gómez.

Por Redacción Tiempo de San Juan
mario gomez chofer colectivero el triunfo clasur sanjuanino

El colectivero Mario Gómez, empleado de transporte de pasajeros El Triunfo - Clasur, falleció recientemente, según informó la empresa el último domingo. Gómez se desempeñaba como chofer y, a lo largo de los años, fue destacado por su dedicación y compañerismo.

Lee además
las imagenes de un san juan apocaliptico, hecho por la ia: asi quedarian algunos lugares iconicos
Viral

Las imágenes de un San Juan apocalíptico, hecho por la IA: así quedarían algunos lugares icónicos
Imagen archivo
Talento local

Viejos conocidos, nuevas potencias y algunas sorpresas, así se conformó la delegación de San Juan para el Laborde

Desde la compañía emitieron un comunicado expresando sus condolencias a la familia, amigos y seres queridos del trabajador, y aseguraron que su recuerdo permanecerá entre quienes compartieron con él la labor diaria.

Tras conocerse la noticia, colegas y conocidos manifestaron su pesar a través de redes sociales y mensajes, destacando la calidad humana de Gómez y su compromiso con el trabajo.

image
Temas
Seguí leyendo

Iniciaron un sumario contra Naturgy: tras el viento Sur, hace tres días que más de 200 suministros no tienen luz en San Juan

San Juan confirmó la delegación que representará a la provincia en el Pre Cosquín 2026

Pusieron en funcionamiento una Unidad Operativa de la Policía de San Juan

"Felicidad", la palabra más repetida entre los primeros alumnos sanjuaninos en recibir sus netbooks

Para ayudar: cómo y dónde se podrá donar sangre en San Juan en octubre

Buscan vicedirectores para dos de las escuelas más prestigiosas de San Juan: cómo postularse

Orrego entregó las primeras 756 netbooks de las 25.000 destinadas a estudiantes de 5º y 6º Grado

Con invitados especiales y ritmos inigualables, el Auditorio Juan Victoria se alista para dos conciertos imperdibles

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la renovada calle 5, nuevo polo de picadas de motos que enciende las alarmas
Preocupante

La renovada Calle 5, nuevo polo de picadas de motos que enciende las alarmas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan
Pronóstico

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan

En mayo, CANME realizó su asamblea anual y presentó sus principales hitos y avances. La presencia del ministro de Salud, Amilcar Dobladez, reafirmó el respaldo institucional. En la foto, el directorio completo incluida la ahora desplazada Carolina Giménez. 
Escenario

Cambio de funcionarios en la conducción de CANME San Juan: la empresa estatal de cannabis busca jugar más fuerte

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero
En las redes

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson.
Reporte oficial

Muerte en Chimbas: la ayuda de un cafetero y el rol de un camionero en medio de la desesperación

Un chico de 16 años le dio un tiro en el pecho a su cuñado porque golpeó a su hermana
Violencia

Un chico de 16 años le dio un tiro en el pecho a su cuñado porque golpeó a su hermana

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa. 
Accidente

Una nena de 2 años fue atropellada por un remis que se dio a la fuga en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una por una, mirá las 44 movilidades que rematarán en San Juan
Caja de Acción Social

Una por una, mirá las 44 movilidades que rematarán en San Juan

Marcelo Orrego y Silvia Fuentes este lunes en la primera entrega de netbooks a estudiantes, en el Velódromo de Pocito.
Plan estatal

El Ministerio de Educación de San Juan prepara una nueva compra de computadoras: para quiénes

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson.
Reporte oficial

Muerte en Chimbas: la ayuda de un cafetero y el rol de un camionero en medio de la desesperación

Le revisamos el celular a Alejandro Gómez: su amor por sus hijas y sus particulares stickers de perritos
Paren en Off

Le revisamos el celular a Alejandro Gómez: su amor por sus hijas y sus particulares stickers de perritos