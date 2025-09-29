lunes 29 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Personajes sanjuaninos

Paula Guarnido: la profe que apostó al CrossFit en San Juan y ahora se centra en mujeres y adultos mayores

Tras superar sus propios desafíos físicos y maternidad, la profesora busca motivar a otros a recuperar su salud y confianza a través del CrossFit, adaptado a todas las edades.

Por Ana Paula Gremoliche
WhatsApp Image 2025-09-29 at 7.02.47 PM

Paula Guarnido es profesora de CrossFit en el gimnasio Nyma y una de las pioneras en impulsar esta disciplina en San Juan. El CrossFit combina ejercicios de halterofilia, gimnasia y entrenamiento metabólico, centrado en movimientos funcionales realizados a alta intensidad y de manera constantemente variada.

Lee además
Fede, el profe sanjuanino que desarrolló una larga travesía en bici para festejar la Semana de la Educación Inicial con todos sus alumnos. 
Personaje sanjuanino

La travesía de un profe para festejar con todos sus alumnos: 5 días de viaje y 233km recorridos en bici

Su vínculo con la actividad física comenzó desde muy pequeña. “Comencé con aeróbica de competición a los ocho años y pasé toda mi adolescencia en gimnasios, participando en clases y coreografías”, recordó Paula. Tras terminar la secundaria, dudaba entre estudiar nutrición o educación física. Un instructorado en técnicas de gimnasia aeróbica y la inspiración de sus profesores la motivaron a mudarse a San Juan y dedicarse a la educación física.

Luego de años trabajando en gimnasios tradicionales, dando clases de musculación, Body System, Body Pump y Power Jump, Paula descubrió el CrossFit en 2007 a través de Internet. “Me fascinó. Quería un espacio donde la gente pudiera moverse libremente, levantar pesos, correr, saltar, interactuar uno a uno con el instructor. No quería un gimnasio lleno de máquinas ni clases donde el profesor está en una tarima”, cuenta.

A pesar del escepticismo inicial, Paula abrió el primer gimnasio dedicado exclusivamente al CrossFit en San Juan. “Mucha gente me decía que no iba a funcionar, que aquí la gente es muy tradicional. Pero nos fue súper bien”, aseguró. Para ella, el CrossFit bien aplicado es una herramienta poderosa para mejorar la salud de las personas, combatiendo enfermedades modernas como la obesidad, la diabetes o el síndrome metabólico.

Con el tiempo, Paula decidió enfocarse en mujeres y adultos mayores. Su experiencia personal la inspiró: “Tras mi segundo embarazo engordé 25 kilos y me costó muchísimo volver a entrenar. Viví de primera mano cómo muchas mujeres con hijos postergan su salud y luego, al llegar a la menopausia, se encuentran con la salud deteriorada”.

Hoy, Paula no solo adapta los ejercicios para distintas edades y condiciones físicas, sino que también busca fomentar el entrenamiento de fuerza en mujeres, derribando mitos sobre la fragilidad femenina. “Las mujeres necesitamos ser fuertes para tener salud, vitalidad y calidad de vida. Mi objetivo es que se sientan mejor consigo mismas, físicamente y emocionalmente”, explica.

Además, Paula destacó la importancia del entorno grupal: el CrossFit no solo transforma el cuerpo, sino que también sostiene a quienes atraviesan momentos difíciles, ya sean problemas personales, enfermedades familiares o etapas de depresión. “Ser el vehículo que ayuda a las personas a sentirse mejor y salir adelante es lo que más me motiva”, concluye.

Temas
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan
Pronóstico

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero
En las redes

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson.
Reporte oficial

Muerte en Chimbas: la ayuda de un cafetero y el rol de un camionero en medio de la desesperación

En mayo, CANME realizó su asamblea anual y presentó sus principales hitos y avances. La presencia del ministro de Salud, Amilcar Dobladez, reafirmó el respaldo institucional. En la foto, el directorio completo incluida la ahora desplazada Carolina Giménez. 
Escenario

Cambio de funcionarios en la conducción de CANME San Juan: la empresa estatal de cannabis busca jugar más fuerte

Un chico de 16 años le dio un tiro en el pecho a su cuñado porque golpeó a su hermana
Violencia

Un chico de 16 años le dio un tiro en el pecho a su cuñado porque golpeó a su hermana

Te Puede Interesar

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia
Preocupación

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Muerte del ciclista en Ullum: las dudas por el celular desaparecido y las claves para la fiscalía
Extraño caso

Muerte del ciclista en Ullum: las dudas por el celular desaparecido y las claves para la fiscalía

La fuga se produjo en esta dependencia policial.
Prófugo

Un preso pidió ir al baño, se fugó de la subcomisaría de Santa Lucía y horas más tarde lo recapturaron

Paula Guarnido: la profe que apostó al CrossFit en San Juan y ahora se centra en mujeres y adultos mayores
Personajes sanjuaninos

Paula Guarnido: la profe que apostó al CrossFit en San Juan y ahora se centra en mujeres y adultos mayores

Burger King, con sede en San Juan, busca nuevo dueño en Argentina
Negocios

Burger King, con sede en San Juan, busca nuevo dueño en Argentina