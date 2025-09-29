Muerte en Chimbas: la ayuda de un cafetero y el rol de un camionero en medio de la desesperación

Un trágico episodio ocurrió en Chimbas durante la mañana de este lunes, cuando un hombre de 60 años cayó desde un puente ubicado en la intersección de Ruta Nacional 40 y Avenida Benavídez , y posteriormente murió. En medio de la desesperación, un cafetero y un camionero intervinieron para evitar el deceso.

En las redes Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero

La víctima fue identificada como Hugo Eduardo Gordillo, domiciliado en el Barrio La Estación. Según informaron fuentes judiciales, el hecho ocurrió alrededor de las 8:40 horas. Testigos relataron que Gordillo ascendió a pie hasta la cima del puente, donde se habría decidido a saltar al vacío.

Ante la desesperación, un hombre que atiende un puesto de café justo debajo del puente intentó disuadirlo y, sin lograr respuesta, alertó al 911. En un gesto que buscaba minimizar la tragedia, el cafetero pidió a un camionero que detuviera su camión justo bajo el puente, con la intención de amortiguar la caída en caso de que Gordillo se arrojara.

El transportista se retiró minutos después porque se conoció que debía cumplir con sus labores correspondientes, y antes de la llegada del personal policial, la víctima se precipitó desde aproximadamente siete metros de altura. Terminó impactando contra la capa asfáltica de la avenida.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde ingresó con traumatismo de cráneo grave y politraumatismos. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció a las 11:20.

La UFI Delitos Especiales intervino de inmediato y ordenó el levantamiento del cadáver para realizar la autopsia correspondiente. La cámara domo del CISEM registró el momento exacto del hecho, y el material ya se encuentra archivado en el Sistema Axon.

En medio de la tristeza, los familiares de la víctima dieron su consentimiento para la ablación de córneas, que ya se encuentra en trámite.

Si vos o alguien que conocés está atravesando un momento difícil, podés comunicarte de manera gratuita y confidencial con las siguientes líneas de atención: