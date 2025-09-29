Una nena de 2 años fue atropellada por un remis que se dio a la fuga en Capital

Un grave siniestro vial ocurrió este lunes en la siesta sanjuanina, cuando una niña de apenas 2 años fue embestida por un automóvil en Capital . El conductor, que manejaba un remis, escapó del lugar sin auxiliar a la víctima.

El hecho se registró alrededor de las 14:50 en calle Mary O’Graham, a la altura de la manzana H, casa 05. Según la denuncia radicada en la Comisaría 2º por el padre de la menor, Nicolás Emiliano Valdez, la nena estaba jugando en la vereda de la casa de su madre cuando un Chevrolet Prisma, perteneciente a la Remisería Oeste e identificado con el interno 310, la atropelló y huyó de la escena.

Testigos del barrio confirmaron la dirección de circulación del vehículo, que se desplazaba de Oeste a Este. Tras el impacto, la pequeña sufrió un golpe en la cara y fue trasladada de urgencia al Hospital Guillermo Rawson. Desde la guardia del nosocomio informaron que la menor presenta un traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento y politraumatismos, por lo que quedó internada en observación.

La investigación quedó en manos del fiscal subrogante Francisco Micheltorena y de la ayudante fiscal Agostina Pérez. Personal policial de la Comisaría 2º, bajo la intervención inicial del oficial subinspector Rodrigo Aguilera, trabaja en distintas medidas para dar con el remisero que escapó.