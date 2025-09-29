"Poliparteros" sanjuaninos lograron que un bebé naciera sano y salvo en Médano de Oro

Nuevamente efectivos de la Policía de San Juan se convirtieron en “poliparteros”, al asistir a una mujer que se encontraba en trabajo de parto y ayudar durante el nacimiento del bebé en Médano de Oro, Rawson. Afortunadamente el parto fue exitoso y tanto la bebé como su madre se encuentran en buen estado de salud.

Todo sucedió cuando los efectivos ciclistas Agente Maximiliano González, Agente María Carrizo y el Agente Eric Castro fueron convocados en un domicilio del barrio Médano de Oro, debido a una mujer se encontraba en trabajo de parto. La madre de la parturienta fue quien los recibió y acompañó durante el nacimiento.

Debido al estado en el que se encontraba la joven de 28 años identificada como Andrea Ahumada, los efectivos actuaron de inmediato brindando primeros auxilios y posteriormente convirtiéndose en los parteros, recibiendo a la beba.

Posteriormente, se hizo presente una ambulancia a cargo de la Dra. Mora Luciana, quien procedió al traslado de la madre y el bebé al Hospital Rawson, donde se encuentran en excelente estado de salud, conforme informaron desde la fuerza policial.