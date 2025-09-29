lunes 29 de septiembre 2025

Héroes uniformados

"Poliparteros" sanjuaninos lograron que un bebé naciera sano y salvo en Médano de Oro

El nacimiento se produjo en circunstancias especiales, donde el rol de los efectivos policiales fue crucial para evitar la tragedia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Nuevamente efectivos de la Policía de San Juan se convirtieron en “poliparteros”, al asistir a una mujer que se encontraba en trabajo de parto y ayudar durante el nacimiento del bebé en Médano de Oro, Rawson. Afortunadamente el parto fue exitoso y tanto la bebé como su madre se encuentran en buen estado de salud.

Todo sucedió cuando los efectivos ciclistas Agente Maximiliano González, Agente María Carrizo y el Agente Eric Castro fueron convocados en un domicilio del barrio Médano de Oro, debido a una mujer se encontraba en trabajo de parto. La madre de la parturienta fue quien los recibió y acompañó durante el nacimiento.

Debido al estado en el que se encontraba la joven de 28 años identificada como Andrea Ahumada, los efectivos actuaron de inmediato brindando primeros auxilios y posteriormente convirtiéndose en los parteros, recibiendo a la beba.

Posteriormente, se hizo presente una ambulancia a cargo de la Dra. Mora Luciana, quien procedió al traslado de la madre y el bebé al Hospital Rawson, donde se encuentran en excelente estado de salud, conforme informaron desde la fuerza policial.

Temas
Dejá tu comentario

